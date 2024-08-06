對孟加拉又愛又恨 總理哈希納遭推翻、印度難出手平息動盪

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】作為孟加拉最重要的鄰國，印度面對孟加拉總理哈希納遭到推翻，若做什麼都顯得不妥！孟加拉雖然貿易高度倚賴印度，但對中國相對親近，且國內多為伊斯蘭教徒，目前掌握可能執政的反對黨，其伊斯蘭主張比過去更極端，印度若為此出兵恐有干涉內政疑慮，兩國歷史糾紛也多，此次動亂讓印度很頭痛。

印、孟關係複雜

根據《英國廣播公司》5日報導，孟加拉總理哈希納近日因國內動亂延燒，據傳搭機逃往印度。國內目前由軍方接手，未來有望由過去的反對黨孟加拉民族主義黨執政。印度作為孟加拉最重要的鄰國，雙方國土接壤4096公里，且在語言、經濟與文化上有許多連結，外界相當關注印度未來的動作。

印度過去支持孟加拉從巴基斯坦脫離而獨立，但因為孟加拉多數民眾信仰伊斯蘭教，加上孟加拉近年與中國經濟連結增加，且孟加拉內部對於莫迪的印度教民族主義感到不滿，還有移民、邊界等糾紛，因此哈希納雖然任內多次訪問印度，兩國的關係仍若即若離、非常複雜。

儘可能呼籲速選舉

目前印度也僅表示，孟加拉相關動亂是內部事務。印度外交政策專家傑卡布分析，目前局勢未定，印度很難做什麼決定，也許等孟加拉安定下來再確定；智庫「威爾森中心」的研究員克魯格曼則說，哈希納只要被取代，對印度來說都是威脅，印度可能會暗中與孟加拉軍方聯繫，並確保孟加拉動亂不會影響到印度。

克魯格曼預測，印度可能會呼籲孟加拉儘速重新選舉，若過渡政府維持太久，對印度的邊境安全不利。《法蘭西24》提到，哈希納過去曾是孟加拉民主化的象徵，在任期間讓孟加拉的經濟大幅成長，但在任內也傳出對反對派動用私刑、被消失與打壓反對派的狀況，且今年的選舉爭議加上工作配額權的抗爭，導致孟加拉的局勢動盪，印度很難出手平息。

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