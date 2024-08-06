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兒童舞蹈班遇襲賴給穆斯林 英多城暴動、一周以來378人被捕

中央社／ 倫敦5日綜合外電報導
英國北部一個兒童舞蹈班7月29日舉行以流行樂天后泰勒絲為主題的活動時發生持刀攻擊事件，多座城市之後發生暴動，當局今天表示，一週來已逮捕378人。圖為上月30日在命案附近，人們放置鮮花悼念亡者。歐新社
英國北部一個兒童舞蹈班7月29日舉行以流行樂天后泰勒絲為主題的活動時發生持刀攻擊事件，多座城市之後發生暴動，當局今天表示，一週來已逮捕378人。圖為上月30日在命案附近，人們放置鮮花悼念亡者。歐新社

英國北部一個兒童舞蹈班7月29日舉行以流行樂天后泰勒絲為主題的活動時發生持刀攻擊事件，多座城市之後發生暴動，當局今天表示，一週來已逮捕378人。

綜合法新社和路透社報導，英國全國警察首長協會（NPCC）負責人史蒂芬斯（Gavin Stephens）表示：「由於警方要繼續找出涉案者並逮捕要負責的人，預計這一數字每天都會上升，相關工作正在全天候進行。」

英國政府今天表示，正在調查網路假消息擴散導致暴力示威越演越烈的狀況，是否有外國參與其中，也提醒社群媒體公司必須有更多作為。

英格蘭北部濱海小鎮南港（Southport）7月29日一堂以泰勒絲（Taylor Swift）為主題的舞蹈課發生男子持刀砍人事件之後，社群媒體上的假訊息誤稱凶手為伊斯蘭移民，引發騷動。

反伊斯蘭和反移民團體的抗議活動隨後蔓延到其他城鎮，示威群眾以安置移民的清真寺和旅館為目標，與警方爆發暴力衝突。

戰略對話研究所（ISD）政策與研究主任戴維（JacobDavey）表示，網路假訊息氾濫和社群媒體公司本身的角色是關鍵。

伊斯蘭 穆斯林 英國

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