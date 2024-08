日本廣島原爆79週年 市長籲改變依賴核嚇阻力政策

日本廣島今天迎接遭原子彈轟炸的第79個「原爆日」(原爆79週年紀念),共有109國大使等約5萬人與會。廣島市長松井一實呼籲,敦促依賴核嚇阻力的執政者改變政策。

日本放送協會(NHK)與讀賣新聞報導,和平紀念儀式今天上午8時起在廣島市和平公園舉行,除了原爆受害者、遺族代表及首相岸田文雄出席外,還有包括109國大使等共約5萬人與會。

由於過去一年與原爆相關的死者增加5079人,讓目前登記在冊的原爆罹難者總數也隨之增至34萬4306人。

就在當年原子彈爆炸的上午8時15分,所有與會者共同默哀致意。

不斷威脅要使用核武器的俄羅斯入侵烏克蘭已進入第3年,加上巴勒斯坦加薩地區持續受到以色列激烈攻擊等,造成國際緊張情勢升高,要廢除核武器的道路也更為嚴峻。

松井今天在和平紀念儀式宣讀和平宣言時說,「為了解決國際問題,不得不仰賴本應拒絕使用的武力的看法愈來愈強」,對此表達憂慮之意。

松井呼籲市民社會,「如果我們可以團結行動,應該可以促使依賴核嚇阻力的執政者改變政策」。

有關禁止所有核武器的研發、實驗、製造、擁有、使用,也禁止用核武器進行威嚇的「禁止核武器條約」(Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons),為敦促日本早日成為其締約國,松井持續要求日本政府以觀察員身分參加明年3月舉行的締約國會議。

岸田致詞時指出,將推動實際且可行的對策,帶領國際社會提高邁向核裁軍的成功機遇。

不過,岸田跟去年出席同場合一樣,除重申日本會繼續堅持「非核三原則」(不擁有、不生產、不引進核武器),也同樣未觸及禁止核武器條約。

在政治人物致詞後,兩名廣島當地小學生宣讀「邁向和平之誓」說,難以言表的痛苦與悲傷記憶,即時在過了79年的今天,仍持續折磨著許多受害者,「只靠祈禱,和平不會到來;守護燦爛日常生活及創造和平,要靠我們自己」。

和平紀念儀式結束後,受害者團體7名代表在廣島市內飯店跟岸田會面。

與會代表再度要求日本政府以觀察員身分,參加2025年3月將在美國舉行的禁止核武器條約第3屆締約國會議。

岸田並未直接表明是否參加,僅表示日本政府跟禁止核武器條約具有共同目標,「日本要扮演的角色是推動禁止使用在核試驗及核武器的物質,並將核武器國家納入其中來推動」。