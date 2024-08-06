著眼印太戰略要道 美軍擬在澳洲小島設基地

（德國之聲中文網）在印度洋東側，人口僅約600人的科科斯島（Cocos Islands）可能將成為美國軍事建設用地。科科斯島位於澳洲西岸3000公裡之外，但對美國來說，這座偏遠的澳洲群島地理位置極具戰略價值，有機會扮演抗衡中國影響力的要角。

路透社週一（8月5日）的分析指出，美國海軍今年6月曾發布一份工程招標文件，把科科斯島列為美軍在印度洋設基地的可能選址地點，這顯示美軍在尋求駐點於印度洋的機會。

對此，美國海軍太平洋艦隊的工程設施部門透過郵件回覆稱：「這些計劃案可能會、也可能不會用來支援達爾文海軍陸戰隊輪調部隊。」該部隊是美軍設立於澳洲達爾文市的單位，每年約有2000名美國海軍陸戰隊員在此派駐6個月。

儘管美軍並未公開透露太多細節，但有專家曾在美國國會聽證會上向議員說明科科斯島的戰略意義。墨爾本大學澳印研究所（Australia India Institute）學者巴魯阿（Darshana Baruah）去年曾表示，科科斯島會是美國施壓中國，嚇阻其侵略台灣的「關鍵地理位置」。

巴魯阿還指出，科科斯群島「離華府預期會發生衝突場面的區域近得多」，一方面靠近麻六甲海峽，一方面也離澳洲北方的通道不遠，「具有極大的戰略地理優勢」。

事實上，麻六甲海峽是中國石油進口的「咽喉點」，中國約有一半的進口量仰賴此通道。目前美軍在印度洋的迪亞哥加西亞島（Diego Garcia）設有軍事基地，但科科斯島比它更靠近麻六甲海峽。在伊拉克、阿富汗爆發衝突時，美軍從迪亞哥加西亞島出動轟炸機，然而此二國如今前景未明；與此同時，美國正逐漸提升對印太地區的關注。

美國也把科科斯群島，以及菲律賓、東帝汶和巴布亞紐幾內亞等國都列入「太平洋嚇阻倡議」（Pacific Deterrence Initiative），未來打算推動更多建設案，加強美國部隊在當地的兵力部署和基礎設施，藉此反制中國。

隨著中國在印度洋的海上活動增加，科科斯島對澳洲自身亦有重要意義，澳洲國防軍便曾把科科斯島形容為展開海上監控行動的關鍵。今年開始，澳洲還預計在科科斯島進行機場擴建工程，盼能承載P-8A海神式反潛巡邏機等重型軍機。

對於美國把科科斯島視為設基地可能的地點，澳洲國防軍的發言人聲明稱，目前當地沒有美國的投資案；不過，該聲明也寫道：「澳洲和美國共同密切合作，在澳洲多處合作推動雙方兵力部署。」中國外交部則並未立即回應置評請求。

（路透社、美國海軍等）

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