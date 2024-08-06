俄反戰鋼琴家遭控煽動恐怖活動 獄中絕食後身亡

俄羅斯反戰鋼琴家庫希尼爾（Pavel Kushnir）被控煽動恐怖活動，上月底在獄中絕食抗議後身亡。歐洲聯盟形容此事是令人震驚的政治打壓，呼籲俄國尊重憲法、停止壓迫反戰人士。

路透社報導，俄羅斯新聞網站本月2日首度報導庫希尼爾的死訊，他的母親李威納（Irina Levina）今天向獨立媒體Mediazona證實消息屬實。

一個與俄羅斯安全部門有關的通訊軟體Telegram頻道今年5月曾提到，庫希尼爾因在網路上發布反戰內容而被逮捕，且被指控煽動恐怖活動。

李威納告訴Mediazona，一名俄羅斯聯邦安全局（FSB）調查員說，庫希尼爾審前被拘留於俄羅斯遠東地區的比洛比占（Birobidzhan），亡於7月28日。

目前不清楚庫希尼爾生前絕食抗議多久。李威納說，她被告知，庫希尼爾曾接受靜脈注射，「但顯然不足以」救他。

庫希尼爾是有成就的音樂會鋼琴家，曾就讀於莫斯科音樂學院（Tchaikovsky conservatory）。

歐盟外交事務發言人史丹諾（Peter Stano）在社群平台X發文表示，這起案件「令人震驚地提醒大家克里姆林宮持續壓迫」異議人士，並呼籲俄羅斯「尊重俄國憲法，釋放所有良心犯，停止對反戰抗議人士的壓迫」。