澳洲加入全球入境計畫 明年起赴美可快速通關
澳洲政府宣布，自2025年1月起，澳洲公民將可透過美國「全球入境計畫」（Global Entry）享受快速入境美國的待遇。
澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）昨天在華盛頓參加澳美部長級對話期間，簽署了「全球入境計畫」共享協議。
根據協議，第一階段將允許1000名頻繁前往美國的澳洲公民獲得快速入境權限；第二階段則將擴展至所有符合資格的澳洲公民。
美國將對每份申請收取100美元（約新台幣3267元）的不可退還費用。一旦申請獲批，資格有效期為5年。
黃英賢在簽署儀式上表示，這一措施不僅對澳洲公民有利，對澳洲企業及兩國之間的友誼也將產生積極影響，「該計畫及澳洲的參與，展示了兩國之間的親密關係和相互信任。」
自2018年以來，澳洲一直在努力加入全球入境計畫，但因COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）爆發而延遲。
根據澳洲駐美大使館網站的資料，每年約有130萬澳洲人訪問美國，約有500名澳洲國防人員及其家屬駐留美國。此外，澳洲企業在美國僱用了約18萬名員工。
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