孟加拉動亂迫使總理下台 軍方宣布6日結束宵禁
反對公務員職缺配額制度的孟加拉學生示威演變成至少300人喪命的暴亂後，總理哈希納稍早已請辭，總統沙哈布丁則下令釋放被判刑入獄的前總理吉亞，軍方也宣布明天結束宵禁。
法新社報導，孟加拉總統的新聞團隊今天透過聲明表示，沙哈布丁（Mohammed Shahabuddin）召開的會議一致決定立即釋放孟加拉民族主義黨（BNP）主席吉亞（Khaleda Zia）。
聲明還提到：「這場會議還決定釋放在學生抗議期間被捕的所有人。」
現年78歲的吉亞於2018年因貪污罪被判處17年刑期，之後因健康狀況不佳而被送往醫院戒護就醫。
另外，孟加拉軍方指出，明天早晨6時將取消為了鎮壓示威活動而實施的宵禁。數個小時前，76歲的總理哈希納（Sheikh Hasina）請辭下台，已掌權的軍方宣布將組成臨時政府。
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