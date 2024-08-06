假消息渲染殺童案 英13年最大暴動

英國七月底發生三名孩童命案，在全英多座大城引發反移民抗議，成為十三年來最嚴重暴動。首相施凱爾五日與閣員和執法高層官員召開緊急會議，尋求遏止連日暴力。他警告，極右翼抗議人士將「後悔」涉入其中。

一名十七歲男嫌被控七月廿九日在英格蘭西北部利物浦以北濱海城市南港持刀攻擊，殺害兒童舞蹈班三名女童。該嫌雖是英國出生，卻有網路假消息誤稱他是剛入境的激進伊斯蘭分子。數個城鎮自上周爆發動盪，反移民示威群眾與警方爆發衝突。

路透、法新社報導，數個反移民、反穆斯林團體利用前述命案鬧事，相關暴力成為施凱爾一大挑戰。他甫於七月初英國大選率領中間偏左的工黨壓倒勝，上任約一個月。

施凱爾在電視演說表示：「我保證，你們將會後悔參加這場滋擾，不管是直接參與或在網路上煽動此行動，然後自己又落跑的那些人。」

英國警方四日表示，中部城市伯明罕附近一間提供尋求庇護者暫時安頓的旅館，當天成為攻擊目標。英格蘭斯塔福郡警方表示，一大群人對坦幄斯鎮這間旅館「投擲物品、打破窗戶、縱火，並且把警察當作目標」，一名警察受傷。

此前，有蒙面反移民示威群眾砸破英格蘭南約克郡羅瑟罕一間用於安置尋求庇護者的旅館數個窗戶。

英國廣播公司（BBC）的畫面則可見暴民闖入羅瑟罕一間智選假日酒店，將一只焚燒的垃圾桶推進該建築。現場有十名警察受傷。

警方已將禍因歸咎於知名意見領袖強化網路假訊息。英國內政部長古柏說，政府會和社群媒體業者商討相關問題。

這是英國自從二○一一年夏季以來的最嚴重暴動，當時一名混血男子在倫敦北部遭警察殺害，引發大規模動盪。