孟加拉失業高漲 政府搶飯碗遭反噬

孟加拉六月恢復一度廢除的公務員職缺配額制度，讓參與脫離巴基斯坦獨立戰爭的老兵親屬等多個特定群體，共能分配到逾五成公務員職缺。各地大學生指控制度不公，示威潮隨後一路延燒，總理哈希納終於被迫下台。專家指出，孟加拉民間就業成長停滯，讓公家「鐵飯碗」極具吸引力，加上哈希納近年來日益獨裁，都是引發動盪的因素。

綜合路透、紐約時報等外媒報導，前述配額制度將三成公務員缺額保留給該國一九七一年獨立戰爭退伍軍人親屬。此制度二○一八年就曾在大規模學生抗議後，被哈希納政府喊停。孟加拉高等法院恢復舊制後，首都的頂尖學府達卡大學示威潮七月一日點燃，隨後蔓延到其他菁英大學，進而外擴社會大眾。

抗議學生主張大部分公務員缺額要依能力任用，這在就業機會成長變慢的孟加拉尤為迫切。孟加拉是低度開發國家，人口約一點七億，其中將近三千二百萬名年輕人未在就學或就業，學生苦於青年失業率高漲。

孟加拉經濟成長速度得力於服飾業，曾位列全球前段。但其經濟現已轉弱而停滯不前，每年通膨達約百分之十，美元存底也在減少。也有大學生認為，該配額制目的是讓執政黨「人民聯盟黨」的效忠者充斥孟加拉行政機構。

抗議原為和平性質，但人民聯盟黨旗下學生組織的部分成員，卻開始攻擊抗議者，局勢轉趨暴力。孟加拉當局七月中旬下令關閉各地大學及各級院校。警方用橡膠子彈、爆音彈和催淚瓦斯等驅散示威，但抗議依舊持續。官員還聲稱為了遏止謠言和保護民眾而調慢網路，讓群眾更難用社群平台集結。

批評者早已不滿哈希納作風日益獨裁，指控她任內鎮壓在野勢力、放任私刑，這次她派遣警力和民兵對抗學生，據稱還要求軍方對示威者開槍，招致廣泛公眾怒火。七月的鎮壓已導致逾二百人喪生，被捕者達一萬人，示威短暫散去。但日前宵禁和通訊封鎖鬆綁後，二日起示威潮已捲土重來。

孟加拉最高法院七月廿一日裁定前述老兵家屬配額要減至百分之五，另外百分之二保留給少數族裔、跨性別和身心障礙者，其餘九成三按能力擇優任用，但抗議民眾仍要求哈希納公開為暴力道歉、恢復網路、開放校園並釋放被逮者。

上周末，示威訴求已演變成要求哈希納下台，為死者討公道。站在七月抗議前線的學生團體「學生反歧視運動」四日高呼：哈希納必須下台。