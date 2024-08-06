群眾衝進官邸 孟加拉總理出逃

南亞國家孟加拉七月以來的示威動亂出現戲劇性轉折，ＢＢＣ報導，不滿總理哈希納的示威群眾五日衝進總理府，哈希納和胞妹搭軍方直升機出走印度新德里，據稱將轉往倫敦。孟國陸軍參謀長薩曼發布聲明證實，七十六歲的哈希納已辭職，軍方將籌組臨時政府。

薩曼表示，他已諮詢多個政黨領袖及公民團體，將求見孟國總統沙哈布丁商討下一步。仍具影響力的陸軍前參謀長布里揚四日表明，軍隊將永遠站在人民這邊。

五十八歲、六月甫就任的薩曼說，「我向各位承諾，我們將制裁此次示威事件中所有謀殺案及不公不義行徑，請各位對軍方有信心」。

在孟加拉掌權十五年的總理哈希納五日下台，出走印度。圖為她二○一四年舉行記者會的資料照。（美聯社）

孟國學生團體七月為反對公務員職缺改採配額制度而發起抗議，逐漸升高為孟國獨立五十多年來最嚴重的暴力動亂。大批要求哈希納下台的示威群眾五日集結達卡，當地媒體宣稱人數達四十萬，部分民眾隨後衝入首都達卡的總理官邸，劫掠家具、物品和食物，內政部長等人的住處也被民眾闖入洗劫。消息人士說，哈希納早一步從官邸逃往安全地方。

民眾隨後在街頭高呼勝利口號並揮舞國旗，甚至還爬上哈希納父親、孟國國父拉曼的雕像，拿斧頭破壞雕像頭部。

在群眾衝進總理官邸前，哈希納旅居美國的兒子呼籲孟國維安部隊阻擋任何奪權舉動。孟國人口約一點七億，哈希納自二○○九年以來統治孟國達十五年，是當今全球在位最久的女性領袖。孟國一月國會大選後，她順利五連任，但選舉前後成千上萬反對派人士被拘禁，美國和英國均指控選舉不公平也不自由。

這波暴力示威，始於七月一日大學生走上街頭要求改革公務員職缺配額制度，哈希納一度指控示威者是恐怖分子，派軍警強力鎮壓。

八月四日是示威爆發以來死傷最慘的一天，至少九十四人在衝突中喪生，警察等維安部隊甚至開槍鎮壓群眾，示威者還與政府支持者用刀棍鬥毆。自七月起，示威衝突已造成至少三百人死亡，包括警察。

孟國內政部四日宣布自當天晚間六點起，在全國實施無限期宵禁，並自五日起連放三天假，行動網路也切斷。群眾則封鎖主要公路，發起五日集結達卡的「最後抗議」行動，軍警雖然部署街頭卻並未出手阻擋群眾，逼得哈希納倉皇辭職出走。