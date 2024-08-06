五角大廈：美軍已完成從尼日最後基地撤離

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國國防部今天表示，美軍已從其在西非國家尼日的最後1個基地撤離部隊。尼日軍事政變領袖1年多前已要求美軍撤出。

法新社報導，五角大廈在與尼日國防部發布的聯合聲明中說：「從阿加德茲（Agadez）的201空軍基地撤離美國部隊和資產的工作已經完成。」

阿加德茲無人機基地位於尼日北部，過去曾有約200名美軍駐紮。

當地美軍屬於為了鎮壓經常打擊區域各地的伊斯蘭聖戰武裝勢力而部署的國際兵力，但1年多前發動政變取得政權的尼日軍事領袖今年3月再要求美國和法國部隊撤出。

美國國防部聲明表示：「過去10年間，美國部隊已對尼日部隊進行訓練，並支援由夥伴所領導對抗區域伊斯蘭國（IS）和蓋達組織（al Qaeda）的反恐任務。」

聲明補充說，未來幾週美國和尼日軍方將繼續合作撤離行動，以確保美軍全面撤出按計畫完成。聲明未提供還有哪些美軍資產尚待撤離的任何相關細節。

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