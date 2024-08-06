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金正恩出席新型戰術彈道導彈發射架交接儀式

德國之聲／ 德國之聲

(德國之聲中文網) 據朝鮮朝中社（KCNA）本周一（8月5日）報道，朝鮮最高領導人金正恩4日晚（當地時間）出席了在平壤舉行的新型戰術彈道導彈發射架交接儀式，將總共250個新型發射架交付至朝鮮人民軍的南部邊境部隊。

韓國聯合參謀本部發言人李成俊（音譯）認為，這些導彈會用來攻擊或威脅韓國，並指出部署在邊境附近意味著射程不會很長。

據朝中社表示，這些發射器是一種現代化的戰術攻擊武器，由金正恩親自設計，並在上個月為測試其性能試射過導彈。

值得關注的是，金正恩的女兒金主愛也出席了這次活動，這是她近三個月來的首次公開露面。一名韓國議員上個月表示，金主愛正接受成為下一任領導人的相關培訓。

在交接儀式講話中，金正恩譴責美國所倡導的同盟關系其實是基於核武器的軍事聯盟，所以朝鮮不得不進一步加強軍事實力，做好與美國長期對抗的准備。

韓國東國大學朝鮮研究榮譽教授高有煥（音譯）表示，韓美將在8月份舉行軍演，朝鮮此番言論可能是針對聯合軍演的。

韓國和美國於每年8月舉行聯合軍事演習，稱為"乙支自由衛士"。朝鮮一直譴責韓美聯合軍演是入侵朝鮮的預演。

韓國峨山政策研究院的首席研究員車鬥賢（音譯）則表示，朝鮮日益激烈的言辭可能是針對美國大選，為談判做潛在准備，尤其是在前美國總統特朗普獲勝的情況下。

（路透社等）

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