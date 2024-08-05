執政15年倒台…總理哈希納閃電請辭搭機逃亡 曾助孟加拉擺脫軍事統治

孟加拉鐵娘子、總理哈希納（Sheikh Hasina）曾幫助孟加拉擺脫軍事統治，但隨著示威者闖入她位在首都達卡（Dhaka）的官邸，哈希納的長期統治在今天戛然而止。

法新社報導，孟加拉經濟在她連續掌權的15年間獲得重生，但與此同時，她的政治對手遭到大規模逮捕，安全部隊也因涉及侵犯人權行為受到美國制裁。

抗議行動始於今年7月由大學生領導的反對公務員職缺配額制度集會，但示威很快升級成致命的動亂，更有要求她下台的呼聲。

現年76歲的哈希納今年1月贏得第5個總理任期，但反對派認為這次投票既不自由也不公平，因而抵制。

批評者指控她的政府做出一系列侵犯人權的行為，其中包括謀殺反對派社會運動人士。

哈希納是孟加拉獨立領袖拉曼（Sheikh Mujibur Rahman）的女兒，她帶領這個曾被美國政治家季辛吉（Henry Kissinger）評價為「毫無希望」的國家達到飛速的經濟成長。

她在去年承諾要把整個孟加拉變成一個「繁榮發達的國家」，但根據政府數據，約有1800萬名孟加拉年輕人失業。

1990年，哈希納與吉亞（Khaleda Zia）的孟加拉民族主義黨（Bangladesh Nationalist Party）聯手，推翻軍事獨裁者厄夏德（Hussain Muhammad Ershad）。但兩人迅速決裂，而她們的對峙主宰了現代孟加拉政治。

支持者讚揚哈希納帶領孟加拉經濟蓬勃發展，這在很大程度上得益於以女性為主的工廠勞動力所推動的成衣出口業。

孟加拉於1971年自巴基斯坦獨立時，是世界上最貧困的國家之一，自2009年以來，每年平均經濟成長率超過6%。

貧窮率也大幅下降，1億7000萬人口中有95%以上可取得電力，平均每人所得在2021年超越印度。

然而，哈希納政府對異議的不容忍招致國內不滿，還引起來自華府和其他地方的擔憂。

在過去10年中，5名高階伊斯蘭領袖和1名反對派高層因為在殘酷的1971年孟加拉解放戰爭中犯下違反人道罪而被處決。

這些審判引發大規模抗議和致命衝突。

面對日益激烈的抗議活動，哈希納堅稱她為國家鞠躬盡瘁，並視察上月發生騷亂時受到破壞的達卡地區。

哈希納對記者說：「15年來，我建立了這個國家。有什麼我還沒為人民做的？」