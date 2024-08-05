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印尼智庫聚焦台海情勢 籲東協與中美台建立溝通管道

中央社／ 雅加達5日專電

印尼智庫與大學今天舉辦論壇，邀請學者討論東南亞如何應對台海情勢發展。學者建議，東協應建立與美中台各方對話機制；印尼則應凝聚東協共識，降低台海緊張情勢。

印尼帕拉馬迪那大學（Paramadina University）與印尼漢學論壇（Indonesian Sinology Forum）今天舉辦研討會，邀請國際關係學者討論東南亞對台海情勢的反應，及台海情勢對印尼的衝擊。

澳洲西澳大學（University of Western Australia）社科院兼任研究員陸碧宜（Ratih Kabinawa）在論壇上，回顧印尼及東南亞國家協會（ASEAN）近年對台海情勢升溫的回應。

陸碧宜分析，從東協對台海情勢的聲明能看到冷戰思維，未來可以觀察台灣議題是否會成為東協與中國抗衡的新籌碼。

她認為，面對台海情勢升溫，東南亞國家應建立溝通管道，「像是和台灣、和中國，以及和美國各自建立對話機制，以緩和台海緊張局勢」。

陸碧宜向中央社表示，台海若爆發戰爭，將對印尼及東南亞國家造成衝擊。因此，「東協國家必須思考，若發生衝突要如何撤離公民，以及要如何解決移工失業問題。這並非容易的事，因此建立對話機制以避免（戰爭）很重要」。

印尼帕拉馬迪那大學講師伊卡桑（Muhamad Iksan）提出類似看法。他指出，印尼可以帶頭透過東協緩和台海緊張局勢，降低中國和台灣間的緊張關係。

他向中央社表示，印尼作為東協大國，能發揮作用。「當世界經濟剛從疫情復甦之際，（可能）爆發武力衝突的緊張局勢，當然不是一件好事。因此，控制區域緊張局勢是最重要的。」

陸碧宜認為，印尼要凝聚東協共識是一大挑戰，但東協對台海情勢形成共識有前例可循，例如2022年，東協就曾針對台海情勢發表聯合聲明。

美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年8月訪台後，中共在台灣沿海進行大規模演習。東協當時發表聯合聲明：「重申一個中國政策，並敦促保持克制不挑釁。」

印尼大學國際關係系資深助理教授布羅托（BrotoWardoyo）指出，無論中國是否有挑釁行為，近年中國在台海及南海議題上越趨強硬。不過，他觀察到，台灣與中國仍存在經濟往來，雖近年急遽下降，但兩岸貿易額仍算高。

他表示，印尼政府須關注如何保護旅居台灣的印尼人，包括台海若爆發衝突，撤離印尼公民的路線等。

台海情勢近年成為重要議題，印尼學術單位針對台海關係舉辦研討會次數持續增加。

印尼希望之光大學（Pelita Harapan University）講師林漢勝（Johanes Herlijanto）表示，台海情勢與印尼息息相關。他舉例，中國海警7月查扣涉嫌非法捕撈的台灣漁船上，就有3名印尼籍船員。

林漢勝說，目前在台灣就學或工作的印尼公民近30萬人，因此關注中國與台灣的議題至關重要。

印尼智庫印太戰略情報（Indo Pacific StrategicIntelligence）研究員尤加（Yoga Daryana）受訪表示，他有3名家人正在台灣念書。每當從新聞上得知有中共軍機繞台，他們就會透過社群媒體，關心在台灣的家人。

尤加說：「對我而言，台灣議題很重要。印尼和台灣有經貿往來，許多印尼人住在台灣，若台海情勢升高，當然很擔心。」

印尼 台海 東協

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