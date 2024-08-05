孟加拉示威釀至少300死 6大關鍵時刻一次看

孟加拉反對公務員職缺配額制度的學生示威活動如今演變為造成至少300人喪生的反政府暴亂。總理哈希納今天辭職下台，倉皇逃離首都達卡，陸軍參謀長薩曼宣布將組成臨時政府。

孟加拉近日的暴力示威對76歲總理哈希納（SheikhHasina）的專制統治構成嚴峻挑戰。法新社整理出示威活動演進的6大關鍵日期，說明原本單純的學運如何演變成一場致命暴亂。

●7月1日：學生展開封鎖行動

大學生搭築路障，封鎖道路與鐵路，要求改革公務員職缺配額制度。

他們主張，配額制度的目的在於讓政府行政機構充斥哈希納執政黨「人民聯盟黨」（Awami League）的忠實擁護者。

●7月16日：暴力情況升級

示威民眾與親政府人士7月15日在首都達卡（Dhaka）持棍棒及投擲磚塊互相攻擊。這起激烈暴力事件隔天，當局接獲通報稱雙方衝突的首批死者共有6人。

哈希納政府下令關閉全國各地大學及各級院校。

●7月18日：總理求和遭拒

哈希納於7月17日呼籲民眾保持冷靜，還矢言懲處示威活動中每起「謀殺案」的加害者，但學生團體拒絕接受她遞出的橄欖枝。

示威民眾高喊「打倒獨裁者！」，還縱火焚燒國營「孟加拉電視台」（Bangladesh Television）總部及其他數十棟政府機關建築物。

政府切斷全國行動網路，宣布全國實施宵禁，並在街頭部署軍隊維持治安。

●7月21日：最高法院廢除大部分公職配額制

孟加拉最高法院裁決，政府恢復公務員職缺配額制的決定不合法，並廢除大部分職缺配額，從總數的56%降到7%。

然而，上述判決仍無法滿足示威民眾。他們要求完全廢除為「自由戰士」後裔保留的職缺。「自由戰士」是指1971年參與孟加拉脫離巴基斯坦獨立戰爭的軍人。

●8月4日：軍方稱「和人民站在一起」

數十萬示威民眾昨天再與政府支持者發生衝突。據法新社統計，動亂死亡人數累計至少300人，單是昨天就有94人喪命，成為反政府示威爆發以來，死傷最慘重的一天。

具影響力的前陸軍參謀長布里揚（Ikbal KarimBhuiyan）嚴厲批評哈希納，呼籲政府將軍隊撤出街頭，並譴責「令人震驚的殺戮事件」。

現任陸軍參謀長薩曼（Waker-uz-Zaman）稍早也曾說，軍隊「永遠會和人民站在一起」，但未說明更多細節。

全國公民不服從運動的領袖呼籲支持者響應今天在達卡舉行的「最後的抗議」示威活動。

●8月5日：總理辭職、陸軍參謀長組臨時政府

孟加拉總理哈希納面對大規模抗議，今天辭職下台並搭乘直升機逃離首都達卡。據稱她已降落在印度東北部城市阿加塔拉（Agartala）。陸軍參謀長薩曼宣布組成臨時政府。

同日逾千名示威者闖進總理官邸。孟加拉當地電視台Channel 24播放的影像顯示，群眾衝進官邸，對著攝影機揮手慶祝。