日本百貨內鰻魚便當中毒事件 疑這主因肇禍

關於日本橫濱市京急越百貨公司內店家所販售的鰻魚，日前疑似引發集體食物中毒事件，橫濱市政府今天宣布，該店家員工調理食物之前沒洗手等狀況，恐是這起事件的肇因。

日本電視台（Nippon TV）報導，食用店家「日本橋鰻伊勢定」上月販售的鰻魚便當、蒲燒鰻等鰻魚產品的消費者中，有159人因金黃色葡萄球菌而食物中毒，出現嘔吐、腹瀉等症狀。

1名90多歲高齡女性食用這間店家的鰻魚產品後死亡，不過她的死因跟食用鰻魚的因果關係仍不清楚。

橫濱市府今天公布目前的調查狀況指出，店家的工作人員未充分洗手，可能是引發食物中毒的原因。

市府聽取工作人員的說法後得知，有員工在調理食物之前與調理期間完全不洗手，或是並未充分洗手。

此外，市府研判，店家未詳實記載員工的健康狀況，以及負責人未掌握員工的身體健康等情形可能是導致消費者食物中毒的原因。橫濱市府之後將持續調查，指導這間業者。

共同社報導，橫濱市府今天也表示，該店家部分員工未充分洗手，有人在製作食物過程中未戴手套，恐怕也是肇因。

另外，這間業者出現的錯誤也包含部分商品的消費期限時比一般狀況還要長，而消費期限為員工所設定；橫濱市府保健所已經指導這間店家的員工要遵循衛生教育、食品保存的相關規定。