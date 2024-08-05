快訊

直播／台股爆跌近2千點 證交所親上火線宣布救巿措施

今下午4點起看中華隊！體操唐嘉鴻拚我第二金 桌球男團、田徑登場

金正恩部署250具新飛彈發射器至南部 稱親自設計

中央社／ 首爾5日綜合外電報導
北韓領袖金正恩。 路透
北韓領袖金正恩。 路透

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領袖金正恩監督運送250具新的戰術彈道飛彈發射器到駐紮在南部邊境的部隊，還說這批武器是捍衛主權的「強大寶劍」。

綜合法新社和路透社報導，北韓中央通信社也提到，「移交250具新型戰術彈道飛彈發射器到邊界軍事單位的儀式」已於昨天在首都平壤舉行，由金正恩主持。

根據報導，金正恩在演說中表示，這批飛彈發射器是「最新戰術攻擊武器」，且是他「親自設計」。

南韓合同參謀本部發言人李成俊（Lee Sung Joon，音譯）在媒體簡報會中說：「我們認為（飛彈發射器）意在不同用途，例如攻擊或威脅南韓…在邊界附近部署，意味著射程不長。」

北韓與南韓的關係正處於多年來最低點之一，北韓不斷執行武器測試，並施放許多垃圾氣球到南韓。

作為回應，南韓則恢復在邊界沿線的宣傳廣播，中止減緩緊張關係的軍事協議，並重啟邊界附近的實彈演習。

北韓中央通信社報導，金正恩演說時表示，在國家遭受洪災之際展示新武器，是「展現黨推動強化國防能力的堅決意志」。

北韓北部地區上月底受到暴雨侵襲，南韓媒體指稱可能有多達1500人喪命。金正恩抨擊這些報導是抹黑污衊北韓形象的「誹謗行動」。北韓聲稱新義州（Sinuiju）地區災情最慘重，但完全無人傷亡。

北韓 南韓 彈道飛彈

延伸閱讀

北韓傳水災困5千人、淹3千公頃農田 金正恩斥南韓造謠

叛逃外交官爆料！北韓在等川普回來做1事 稱金正恩「不懂國際外交」

又復胖回140公斤！南韓情資曝北韓尋求國外藥物治療金正恩

北韓下任領導人是「她」？韓國情院：目前受接班人培訓

相關新聞

以色列要被孤立？國際法庭認定「非法占領」

從國際法的角度來講，「究責」無關乎是否「挺以色列」，而接下來納坦雅胡即將面臨的一大考驗，就是國際刑事法院（ICC）的三名法官是否將核發逮捕令，要求全球124個成員國協助將他追捕到案。這124國雖並不包含美國和以色列（兩國向來擔心自家軍人受審），也不包含中國與俄羅斯，卻包含幾乎所有的歐洲盟邦。倘若逮捕令成立，不只將讓納坦雅胡無法出訪這些國家，更將強化「以色列在他領導下被孤立」的氛圍。

金正恩部署250具新飛彈發射器至南部 稱親自設計

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領袖金正恩監督運送250具新的戰術彈道飛彈發射器到駐紮在南部邊境的部隊，還說這批...

不同於有錢人移民新加坡 中國大陸中產階級選這個國家

金融時報報導，過去三年，因為學生和投資人激增，住在馬來西亞的中國公民人數幾乎增加了一倍。

鞏固南海局勢 德、菲簽軍事協議

由於南海安全攸關全球貿易，加上中國勢力成長，德國雖離菲律賓甚遠，也要跟菲律賓簽軍事協議。雙方決議，未來將舉行聯合軍演，德國甚至考慮對菲律賓出售武器。因南海主權爭議涉及中國、越南、菲律賓與馬來西亞等國，美國等西方國家雖非爭議當事國，但也堅持南海有航行自由，因此與菲律賓積極加強軍事合作。

日股熔斷後 韓股也崩到賣單喊卡 啟動Sidecar暫停交易機制

亞洲股市今天幾乎全面重挫，以台股、日韓股市跌幅尤重，只有中國大陸股市相對淡定，僅小幅下跌。

【專家之眼】中東新局及其影響

日前哈瑪斯政治局主席哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗被炸死，伊朗總統揚言「血債血還」，中東局勢一度緊張升高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。