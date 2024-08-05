鞏固南海局勢 德、菲簽軍事協議

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

由於南海安全攸關全球貿易，加上中國勢力成長，德國雖離菲律賓甚遠，也要跟菲律賓簽軍事協議。雙方決議，未來將舉行聯合軍演，德國甚至考慮對菲律賓出售武器。因南海主權爭議涉及中國、越南、菲律賓與馬來西亞等國，美國等西方國家雖非爭議當事國，但也堅持南海有航行自由，因此與菲律賓積極加強軍事合作。

軍事合作劍指中國

根據《美聯社》5日報導，菲律賓近日與德國簽定軍事協議，菲律賓國防部長特奧多羅表示，與德國國防部長皮斯托里烏斯簽定軍事協議，可視為兩國對於目前南海局勢發展的共同擔憂，盼透過兩國合作，加強維持和平的力道，避免南海成為如俄烏一般的火藥庫。

兩國聯合聲明指出，菲、德雙方都反對單邊勢力擴張，且堅決捍衛南海航行自由。雖然聲明中並未指名道姓，但說的其實就是中國。中國長期以9段線主張南海海域主權，並在南海許多島礁上建立軍事設施、人工造礁等工程，引發也有牽涉南海主權紛爭的越南、馬來西亞與汶萊等國不滿。

南海摩擦漸升溫

菲中海警隊在南海也多次爆發衝突，並在6月17日兩國在海上爆發近月以來最嚴重的衝突，雖然雙方事後有簽定協議，避免衝突繼續升溫，但自從菲律賓新總統小馬可仕上台後，對中國的態度轉趨強硬，加上美國、英國與德國等國認為南海有航行自由、並支持菲律賓，因此南海局勢仍相當緊繃。

《美國能源總署》提到，南海預計蘊藏100億桶石油與6.7兆立方呎天然氣，還有大量漁業資源，且航運貿易量占比約20%左右，是相當重要的國際航道，但由於也牽涉到美中競爭，因此被廣泛認為是很可能爆發大規模衝突的火藥庫之一，而近年來中國的擴張與南海諸國的不滿都在累積，各界相當關注南海局勢。

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