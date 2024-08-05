極端觀點增加 澳洲上調恐怖主義威脅等級

澳洲今天把恐怖主義威脅等級從「有可能」（possible）提升至「很可能」（probable），安全部門的理由是極端觀點增加，未來12個月內出現陸上攻擊的可能性超過50%。

路透社報導，澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）表示，他已根據安全部門建議，提升澳洲面臨的威脅級別，但這並不代表有立即遇襲的危險。

艾班尼斯在記者會上說：「我們收到的建議是，愈來愈多澳洲人接受更多樣化的極端意識形態，我們有責任保持警惕。」

澳洲在2022年時下調威脅等級，從連續8年的「很可能」改至「有可能」。

澳洲安全情報組織（Australian Security IntelligenceOrganisation）總監勃吉斯（Mike Burgess）表示，中東的緊張局勢，包括以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日開始的衝突，是調升威脅等級的原因。

勃吉斯說：「衝突加深了不滿，引發了抗議，破壞社會凝聚力，讓包容力愈來愈低。」