孟加拉民眾示威嗆總理下台 單日衝突恐逾90死

孟加拉數十萬群眾上街示威，要求總理哈希納下台，抗議人士今天與政府支持者發生衝突，造成數十人喪生，成為孟加拉上個月爆發反政府示威以來，死傷最慘重的一天。

孟加拉學生團體上個月因反對公務員職缺配額制度發起抗議，隨後引發全國性致命動亂，情勢愈演愈烈，逐漸擴大成76歲總理哈希納（Sheikh Hasina）執政15年來最嚴重的動亂之一，民眾要求他下台的呼聲日益高漲。

法新社報導，單單今天就有至少77人丟了性命，其中包括14名警察，對立的雙方掄起刀棍械鬥，安全部隊開槍鎮壓人群，自7月爆發示威活動以來，死亡人數已達到至少283人。

孟加拉媒體引述執法官員的話說，今天的死亡人數可能已經超過90人。

警方表示，抗議民眾攻擊警察，包括闖進東北部城鎮埃納耶特布爾（Enayetpur）一處警察局。

副督察長巴薩克 （Bijoy Basak） 說：「恐怖分子攻擊警察局，殺害了11名警察。」

人在達卡（Dhaka）的法新社記者說，今天入夜後可聽見槍聲不斷響起，抗議群眾對正在實施的全國宵禁不予理會。

警方和醫療人員表示，在首都達卡至少有12人喪命，有幾名傷者受到槍傷；此外，在孟加拉北部的席拉傑干吉（Sirajganj）地區有18人死亡。

孟加拉全國各地行動網路目前都受到嚴格管制。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）聲明指出：「孟加拉令人震驚的暴力行為必須停止。」

示威群眾明天預計在達卡舉行大規模遊行，圖克強調，在那之前可能還會有更多人傷亡，令他備感擔憂。