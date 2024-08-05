土耳其強震逾一年 地震截肢女青年感謝台灣

土耳其去年發生強震，台灣救援隊緊急馳援，駐土耳其代表黃志揚日前拜訪當地的義肢製造及應用中心並與身障災民座談。一名因地震失去右手臂及右腳的復健師撒蘭普（Zeynep）說，震災造成的傷害已是事實，但感謝台灣援助，讓她能從新站起來。

土耳其、敘利亞接壤地區2023年2月6日發生規模7.8強震，一連串強烈地震已經造成近4萬人罹難。

台灣在強震過後，去年9月與土耳其簽署合作備忘錄， 提供土耳其必要援助，援助計畫包括提供受土耳其震災影響的身障災民所需義肢或輔具需求與型號、義肢與輔具製造及後續復健與心理輔導等服務。

為了解合作備忘錄執行情形，駐土耳其代表黃志揚7月30日應土耳其全國身障聯合總會（TürkiyeSakatlar Konfederasyonu）總會長希利比（YusufCelebi）邀請，赴加濟安泰普省（Gaziantep），與加濟安泰普省副市長齊拉（Zehra）等人視察台灣「賑濟因震災造成身障災民輔具援助計畫」執行情形，並與身障災民座談。

台灣在土耳其地震災後推動多項包括教育、醫療、衛生，無人機偵查與救援等賑災計畫。除加濟安泰普省市外，也與安卡拉、伊斯坦堡、哈泰省（Hatay）等省份就消防搜救等領域合作。

一名因震災失去右手臂及右腳的復健師撒蘭普（Zeynep）說，震災造成的傷害已是事實，感謝台灣援助讓她能從新站起來，她樂觀面對開啟新生活。撒蘭普

在裝設義肢及完成復健後，選擇續於義肢製造及應用中心復健室任職，她希望將樂觀心態及復健經驗分享給其他身障災民，讓所有身障災民都能樂觀面對未來。

根據統計，台灣援助計畫中，目前有631名各式義肢或輔具需求申請件，其中已完成511件，尚有120件製作中。