日股熔斷後 韓股也崩到賣單喊卡 啟動Sidecar暫停交易機制
亞洲股市今天幾乎全面重挫，以台股、日韓股市跌幅尤重，只有中國大陸股市相對淡定，僅小幅下跌。
除了日股期貨盤中觸發熔斷機制，南韓Kospi市場也觸發「sidecar」機制，暫停賣單交易。
彭博資訊報導，在南韓當地時間上午11點，隨著Kospi 200指數暴跌超過5%，南韓交易所啟動暫停接受程式化交易賣單的「sidecar」機制，暫停程式化賣單交易5分鐘。
當期貨市場劇烈波動時，韓國股市就會啟動sidecar機制，避免現貨市場混亂。
日股則在稍早觸發熔斷機制被觸發，東證期貨指數暫停交易約10分鐘。東證指數盤中跌幅超過7%，從7月高點已下跌20%，遁入空頭市場。
在亞股上午盤盤中，南韓Kospi指數重挫5%、日本東證指數大跌6%，台股崩跌超過7%。澳洲、新加坡、馬來西亞股市跌幅達2%至3%、印尼、印度股市跌逾1%，港股香港恆生指數和泰國股市跌幅在1%以內。
陸股相對抗跌，上證綜合指數跌0.35%、滬深300跌0.14%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言