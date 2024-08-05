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日股熔斷後 韓股也崩到賣單喊卡 啟動Sidecar暫停交易機制

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
亞股賣壓出籠，韓股盤中重挫超過5%。歐新社
亞股賣壓出籠，韓股盤中重挫超過5%。歐新社

亞洲股市今天幾乎全面重挫，以台股、日韓股市跌幅尤重，只有中國大陸股市相對淡定，僅小幅下跌。

除了日股期貨盤中觸發熔斷機制南韓Kospi市場也觸發「sidecar」機制，暫停賣單交易。

彭博資訊報導，在南韓當地時間上午11點，隨著Kospi 200指數暴跌超過5%，南韓交易所啟動暫停接受程式化交易賣單的「sidecar」機制，暫停程式化賣單交易5分鐘。

當期貨市場劇烈波動時，韓國股市就會啟動sidecar機制，避免現貨市場混亂。

日股則在稍早觸發熔斷機制被觸發，東證期貨指數暫停交易約10分鐘。東證指數盤中跌幅超過7%，從7月高點已下跌20%，遁入空頭市場。

在亞股上午盤盤中，南韓Kospi指數重挫5%、日本東證指數大跌6%，台股崩跌超過7%。澳洲、新加坡、馬來西亞股市跌幅達2%至3%、印尼、印度股市跌逾1%，港股香港恆生指數和泰國股市跌幅在1%以內。

陸股相對抗跌，上證綜合指數跌0.35%、滬深300跌0.14%。

南韓 恆生指數 機制

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