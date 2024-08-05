日股熔斷後 韓股也崩到賣單喊卡 啟動Sidecar暫停交易機制

從國際法的角度來講，「究責」無關乎是否「挺以色列」，而接下來納坦雅胡即將面臨的一大考驗，就是國際刑事法院（ICC）的三名法官是否將核發逮捕令，要求全球124個成員國協助將他追捕到案。這124國雖並不包含美國和以色列（兩國向來擔心自家軍人受審），也不包含中國與俄羅斯，卻包含幾乎所有的歐洲盟邦。倘若逮捕令成立，不只將讓納坦雅胡無法出訪這些國家，更將強化「以色列在他領導下被孤立」的氛圍。

2024-08-05 09:54