歐盟：無法承認馬杜洛勝選 呼籲獨立核查投票紀錄
歐洲聯盟今天表示，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）上個月當選連任具爭議性「無法獲得承認」，因為委國選務機構未能提供官方投票紀錄。
法新社報導，委內瑞拉選務當局已宣布7月28日的大選是由現任總統馬杜洛勝出。這個結果與選前民調有出入，引發民眾抗議，據多個人權組織說法，迄今為止已造成11人死亡，數千人被捕。
包括美國和阿根廷在內，已有愈來愈多國家表示，在野黨候選人龔薩雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）才是這場選舉的獲勝者。法國、德國、義大利和西班牙等都呼籲委國當局公布詳細的計票結果，以顯示選舉過程透明。
歐盟理事會（European Council）今天在聲明中表示，委內瑞拉國家選舉委員會8月2日公布的結果「無法獲得承認」。聲明還說，「任何延後公布完整官方投票紀錄的企圖，只會讓人進一步懷疑」其可信度。
與美國等其他幾國不同的是，歐盟尚未承認龔薩雷斯為委內瑞拉總統當選人。
歐盟在聲明中表示：「在野黨公布且經多個獨立組織審查的選舉投票紀錄副本顯示，龔薩雷斯看似以相當明顯的幅度贏得總統選舉。」
「因此，歐盟呼籲對選舉紀錄進行進一步獨立核查，如果可能的話，由享譽國際的實體負責。」
歐盟呼籲「委內瑞拉當局停止針對在野黨人員和民間社會發動任意羈押、鎮壓和暴力言論，並釋放所有政治犯」。
針對委內瑞拉爭議性大選，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天表示，委內瑞拉人必須「尋求真相」，並警告各方避免更多的暴力行為。
87歲的教宗向聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）群眾表示，委內瑞拉正經歷「危急局勢」，並「衷心呼籲各方尋求真相、保持溫和，避免任何類型的暴力」。
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