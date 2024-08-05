【專家之眼】中東新局及其影響

日前哈瑪斯政治局主席哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗被炸死，伊朗總統揚言「血債血還」，中東局勢一度緊張升高。

7月底，哈尼雅參加伊朗的新任改革派總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）就職典禮，隨後就在住居處遭到暗殺，伊朗新總統還主張將重新與西方展開談話，使得中東和平的機會再失。由於伊朗顏面盡失並強烈反應，迫使美國增派更多戰艦與戰機至中東以便保護以色列與附近美軍，中東再度瀕臨戰火。

稍早在中方的斡旋之下，巴勒斯坦14個派別高級別代表在北京舉行和解對話，與會各派簽署了關於加強巴勒斯坦民族團結的《北京宣言》，並在宣言中同意組建臨時民族和解政府，開展加薩地區的重建。這可能也是以色列此次出手的原因之一。

此外，由於拜登多次勸阻以色列繼續攻擊迦薩並和談，但美國現正關注大選，自然給予以方一次良機，因為納坦雅胡政府是以消滅哈瑪斯為職志，和談並無法達陣，同時更破壞美伊雙方接觸的可能。再加上伊朗持續發展核武器，且美國對此也束手無策，故必須先下手為強。

由此可見，以色列確實不願和談，因而對伊朗採取如此羞辱式的暗殺行動，雖然伊方揚言報復，但以方已不以為意。因為早在2020年，當時川普總統刺殺伊朗革命衛隊司令蘇勒曼尼，事後伊朗也以向中東美軍基地發射飛彈來報復，但隔日川普竟說美軍沒有傷亡，雙方就此停手，可見伊朗的軍事能力確實有限。今年4月，伊朗再度向以色列發射飛彈與無人機，但99%都被以軍攔截，幾乎沒有造成損失。

由於伊朗與以色列相距1000多公里，伊方要軍事報復的效果難以發揮。但是，若改以恐攻的方式為之，那就很難說，比如針對猶太人在其他地區的各種設施，將可能掀起另一波的動亂。再者，如今美國雖已派戰艦前往中東，但俄羅斯因烏克蘭戰事而無力介入，中國更是主張勸和促談，以至於各大國勢力目前難以在中東碰撞，故伊朗的報復行動也可能只是對內交代的成分居多，實際引起大規模戰事的機率不大。

雖然如此，此一暗殺事件已引起國際油價與金價上揚，前往中東的海運也受到波及，台灣像是被掃到颱風尾，多少都會產生影響。