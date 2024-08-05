美日聯演 強化抗中意識

讀賣新聞四日刊登負責日本九州和沖繩防區的陸上自衛隊西部方面總監、陸將（相當於中將）荒井正芳專訪。他說，藉由日美合作與強化部隊戰力防禦日本西南地區，自衛隊的角色是不讓對手有機可乘，達到不戰而屈人之兵的嚇阻力。

在俄羅斯前年入侵烏克蘭後，和中國及北韓聯手的俄國成為日本不能忽略的變數，必須防範這三國以武力改變現狀。自七月二十八日至八月七日實施的年度日美聯演「堅定之龍」已邁入第四年，日美（兩軍）合作這樣的意識，正從指揮官向下滲透到基層士兵的層級。

荒井甫於三月接任此一新職，這次是他相隔八年調任九州，他當時明言九州及沖繩是日本防衛的最前線。

荒井認為，這八年來九州周邊的安保環境已有所變化，尤其應提防中俄聯手。他指出，中國海警船一年到頭在沖繩縣尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊航行，還有愈來愈多共軍軍艦穿越沖繩本島與宮古島間的海域，中方的相關舉動毫無顧忌，不論在質量或數量上。

荒井並舉美軍在靠近台灣的沖繩與那國島設置防空雷達為例，這在維護東亞的安保環境上，是美軍將日本南西諸島（琉球群島）視為重要地區的象徵動作，希望藉此對外傳達美日同盟的嚇阻能力。