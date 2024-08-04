德國防長到訪菲律賓 盼兩國在軍備領域進行更加密切的合作

德國防長皮斯托利烏斯(Boris Pistorius)和菲律賓防長特奧多羅(Gilberto Teodoro)在會談後對外界披露，兩國計劃在今年10月、最晚於年底前在一份防務政策條約中確立深化軍事合作的規則和目標。「我們希望在軍備領域進行更加密切的合作，比如在防空、海岸防禦方面的合作，也可能包括菲律賓採購運輸機」。而在此之前，兩國首先要擴大軍事培訓方面的合作。

特奧多羅在新聞發布會上還表示，菲律賓尋求實現軍隊現代化，以加強對外防禦，將「尋求德國作為潛在供應商」。

今年是菲律賓與德國建交70周年。兩國尋求深化軍事合作是在南中國海局勢不斷趨於緊張的背景下發生的。今年以來，菲律賓船艦與中方船只屢屢在爭議海域發生摩擦；不過，馬尼拉不久前剛剛與北京達成一份臨時協議，略微緩解了緊繃的局勢。

南中國海是全球最重要的貿易航道之一，還蘊藏有豐富的礦產與漁業資源。這裡的主權爭端牽涉中國、台灣、越南、菲律賓、馬來西亞、文萊、印尼等多個國家及地區，其中中國幾乎對整個南中國海的島礁都提有主權訴求。2016年，海牙國際仲裁庭做出裁決，指出南海所有島礁均不能產生領海、中國不能依照「歷史性權利」對南海水域提出主權主張。北京方面則一再否認這份裁決的有效性。

德國：協防印太「不針對任何國家」

在8月4日的會晤中，德菲兩國防長強調，2016年有關南中國海的裁決是「具有法律效力的終審裁決」。菲律賓防長特奧多羅還說，南海衝突「只有一個原因，那就是中國單方面企圖非法奪取南海大部分海域的行為」。特奧多羅表示，菲律賓致力於在國際規則的基礎之上與各國合作，「菲律賓不會挑釁中國，我們並不尋求戰爭」。皮斯托利烏斯也說，德國在印太地區的承諾「不針對任何國家」，而是「專注於維護基於規則的秩序，確保航行自由和保護貿易水道」。

在到訪菲律賓之前，皮斯托利烏斯先是視察了在夏威夷參加美國主導的聯合軍演的德國海空軍部隊，然後到訪了南韓，並在8月2日簽署文件正式加入了美國領導的駐韓聯合國軍司令部，成為該機構的第18個國家。德國由此承諾在半島發生軍事沖突時協防韓國。皮斯托利烏斯表示，此舉表明，柏林深信歐洲安全與印太安全密切相關。

中國方面則對北約成員國近年來不斷密切與日本、韓國、菲律賓等亞洲國家的關系感到擔憂。就在7月底，中國外長王毅在老撾參加東南亞國家外長會議期間表示，「北約插手亞太，勢必引發對立對抗，加劇局勢緊張，各方須高度警惕，堅決反對」。

（德新社、路透社）

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