傳北韓洪災數千間房屋受損「傷亡不明」 普亭慰問並願提供人道援助

克里姆林宮（Kremlin）昨天表示，北韓洪災造成數量不明的傷亡、數千間房屋受損，俄羅斯總統普亭已向北韓領導人金正恩表達慰問之意。

綜合法新社與路透社報導，北韓今天指出，普亭同時還表示願意對災後重建工作提供「立即的人道支持」。金正恩稱他「可以深深感受到對真正朋友的特殊情感」。

北韓本週表示，7月27日創紀錄的暴雨導致鄰近中國的北部地區發生洪災，房屋與大片農田淹水，死亡人數不詳。

根據北韓官媒中央通信社（KCNA）報導，最近幾天大雨襲擊西北部，導致4000多間房屋淹水，約5000名居民受困，金正恩親自視察災區並督導救援工作。

南韓負責兩韓交流事務的統一部1日表示，已準備好與北韓紅十字會討論救災事宜。這是南韓總統尹錫悅罕見對北韓伸出雙臂。

普亭在給金正恩的電報中說：「麻煩你向所有因暴風雨而失去親人的人，轉達慰問和支持。」

「您始終可以依靠我們的援助與支持。」

北韓中央通信社表示「莫斯科的慰問訊息昨天向北韓外交部轉達」，外交部立即呈報領袖金正恩。

金正恩感謝普亭伸出援手，同時表示「北韓備有應變措施，現階段已採取救災行動」。