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委內瑞拉總統大選爭議 歐盟7國籲公布投票紀錄

中央社／ 羅馬3日綜合外電報導

7個歐洲聯盟國家的領袖今天呼籲委內瑞拉公布總統大選投票紀錄，以顯示「選舉過程透明與誠信」。

法新社報導，法國、德國、義大利、荷蘭、波蘭、葡萄牙和西班牙這7國發布聲明，對委內瑞拉爭議性總統大選之後的局勢，表達「嚴重關切」。

委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）聲稱在上週末選舉中贏得勝利，但反對派對官方宣布的結果提出異議，聲稱是在野黨候選人龔薩雷斯（EdmundoGonzalez Urrutia）勝選。

歐盟7國領袖在聲明中表示：「我們呼籲委內瑞拉當局迅速公布所有投票紀錄。」聲明並說，這個步驟在「確認委內瑞拉人民意願上」是必要的。

「在這個過程中，必須尊重所有委內瑞拉國民，特別是政治領袖的權利。」

聲明又說：「我們強烈譴責任何針對他們的逮捕或威脅。」聲明並稱當局應尊重人民「抗議與和平集會的權利」。

歐盟7國發布聲明的同時，委內瑞拉全國各地聚集數以千計民眾，挑戰馬杜洛勝選的說法。

效忠馬杜洛的國家選舉委員會（National ElectoralCouncil, CNE）昨天確認馬杜洛勝選。委國各地隨後爆發抗議活動，導致11人死亡，1000多人被拘捕。

對於這項選舉結果，美國及拉丁美洲鄰國阿根廷、哥斯大黎加、巴拿馬、厄瓜多和烏拉圭等，都不予承認。

他們說，從可取得的大選結果看來，龔薩雷斯明顯獲勝。

委內瑞拉 馬杜洛

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