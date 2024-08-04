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委內瑞拉選後不平靜 反對派領袖躲藏數天後現身

中央社／ 卡拉卡斯3日綜合外電報導
委內瑞拉民眾抗議總統大選有弊。（美聯社）
委內瑞拉民眾抗議總統大選有弊。（美聯社）

委內瑞拉總統大選爭議不斷，今天有不同陣營的數千民眾走上街頭，反對派領袖馬查多也不再躲藏，加入示威行列。總統馬杜洛告訴支持者，約有2000人在抗議活動中被捕。

綜合路透社和法新社報導，委內瑞拉7月28日舉行總統大選，選務當局隔天宣布馬杜洛（NicolasMaduro）以51%得票率當選，在野黨候選人龔薩雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）得票率則為46%。遭砲轟偏袒執政黨的選務當局於8月2日公布一份數據大同小異的計票結果。

選務當局對外公布大選結果後，除引發各界有關舞弊的質疑聲浪，更掀起一波波抗議行動。維安部隊隨後出面鎮壓，馬杜洛政府更將部分示威貼上標籤，直指是有美國作為後盾的政變未遂行動。

馬杜洛今天在首都卡拉卡斯（Caracas）的集會中說，「這一次不會再寬恕」。他同時表示，有約2000人在抗議行動中因涉嫌「犯罪」而被捕。他要求有關當局「加重懲罰」。

馬杜洛的支持者說，他們是為了捍衛民主而走上街頭。

參與卡拉卡斯親政府活動的瓦雷拉（AlfredoValera）告訴國營電視台說：「我們在這裡響應我們總統的號召…捍衛民主。」

委內瑞拉的大選結果，遭美國、阿根廷、哥斯大黎加、厄瓜多、巴拿馬、烏拉圭等國否決。

另外，數以千計反對派支持者也走上街頭，要求伸張正義，並驚喜看到領導人馬查多（Maria CorinaMachado）不再躲藏、加入示威行列。

馬查多稱馬杜洛威脅逮捕她，因此過去一週大多神隱，沒有公開露面。

馬查多因自己遭禁角逐總統，因此力挺龔薩雷斯出馬。龔薩雷斯今天並未現身，但支持者稱，龔薩雷斯贏得67%選票。

馬查多乘坐的卡車經過時，支持者無不大喊「自由！」

她告訴群眾說，「我們從沒有如今天這般強韌」，並補充說「這個政權從未如此軟弱過」。

根據總部在美國的「人權觀察」（Human RightsWatch）等團體的說法，委國大選過後的抗議潮中，目前有至少20人遇害。

馬杜洛上一次於2018年贏得連任時，同樣不為拉美各國、美國和歐洲聯盟（EU）成員國所接受。

馬杜洛有軍隊領導階層、選務單位、法庭和其他國家機構的效忠，也獲得俄羅斯、中國和古巴的支持。

大選 美國 馬杜洛

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