越共第十三屆中央委員會三日在河內開會，以全票通過選出越南國家主席蘇林接任越共總書記。中國大陸國家主席習近平同日已向蘇致賀電。

越共前總書記阮富仲七月十九日因病過世，其任期原本至後年一月。習近平在賀電中說，中越是社會主義友好鄰邦；「我願與蘇林總書記同志一道，引領中越命運共同體」；為兩國人民帶來更多福祉。

蘇林三日向黨代表談到他未來的工作重點時表示，今後將持續嚴打貪腐，並繼承和推動阮富仲的獨立自主、多邊及多樣化外交政策，不會改變。

曾任越南公安部長和越共中央反腐敗反消極指導委員會副主任的蘇林說，反貪相關工作將像阮富仲任內般進行，不會停止休息、也沒有禁區與例外。無論對象是誰，都將徹底查辦。

蘇林還說，越南將持續推動和周邊國家、大國、戰略夥伴、全面夥伴、傳統友人及重要夥伴的關係，並深化與實質化這些關係，替國家發展創造有利條件。

六十七歲的蘇林，生於越北的興安省。他五月接替請辭的武文賞擔任國家主席，在阮富仲病故前一天，蘇才暫代越共總書記。尚不清楚他會否兼任國家主席，或選出新任國家主席。外媒引述官員報導稱，若他兼任，權力可能增強，其領導風格可能走向類似習近平的領導方式。

警察出身的蘇林曾任公安部長達八年，在阮富仲的「熔爐」肅貪運動中，蘇被認為是發揮關鍵的執行者，使數千位官員及公司高層下台或被起訴。新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究所學者黎紅協及阮克江均預料，越南經濟和外交政策不會出現重大轉變。