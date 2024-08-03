「太不真實」美俄等7國大規模換囚 獲釋俄政治犯：堅信我國終將自由

「太不真實了！」俄羅斯反對派政治人物皮沃瓦洛夫(Andrei Pivovarov)多次用這個詞來表達他對過去幾天經歷的感受。2022年，他被俄羅斯的法庭判決有罪，被送去了懲戒營。他的具體罪行則是成立了一個反對克里姆林宮的組織「開放俄羅斯」。現在，他和另兩名俄羅斯反對派人士一同坐在德國之聲波昂總部的會議室裡，面對100多名各路記者講述自己的經歷和感想。「短短幾天前，我們還孤單地躺在各自的單人牢房裡，現在卻能見到那麼多人。」

他們三人以及其他13名通過換囚行動獲釋的人士，先是在8月1日搭乘俄羅斯方面提供的飛機飛往土耳其首都安卡拉，當天夜裡再飛往德國的科隆波恩機場。德國總理蕭茲也在機場親自迎接。皮沃瓦洛夫說，重獲自由的感覺當然很棒，不過他也依然牽掛著其他仍然身陷囹圄的無辜俄羅斯政治犯。他對現場的記者強調，切莫因為莫斯科大權被暴君執掌就對俄羅斯放棄希望：「在俄羅斯，還有許許多多的人並不像普亭那樣思考，他們並不為人所知。有些人以為我們所有俄羅斯人都固步自封在堡壘中，這種觀念必須予以消除。」皮沃瓦洛夫呼籲德國公眾重新接近俄羅斯人民。

再也回不到俄羅斯？

卡拉·穆爾薩(Vladimir Kara-Murza)則對新聞發布會現場的記者說：「過去兩天就好像電影一樣。短短幾天前我們還在隔離監獄中，現在卻來到萊茵河畔舉行新聞發布會。」這位至少遭到過兩次投毒襲擊的俄羅斯反對派人士在2023年被判25年懲戒營監禁，罪名則是參與「不受歡迎的組織」、散布有關俄軍的「不實消息」（指入侵烏克蘭）、叛國。這也是蘇聯解體以來，俄羅斯司法機關首次做出叛國罪的判決。

這位曾經獲得過普立茲獎的前記者介紹說，每一名在此次換囚行動中獲釋的人，都由一名俄羅斯特工陪同，「在俄羅斯起飛時，陪同我的特工看著我說：好好看看吧，你以後再也看不到你的祖國了。但是我告訴他：我堅信我還會回到俄羅斯的，一個自由的俄羅斯。」

卡拉·穆爾薩還認為，如果西方能早點和莫斯科達成換囚協議，也許反對派政治家納瓦爾尼(Alexej Navalny)就不會在今年初死於懲戒營。「要是蕭茲政府在釋放俄羅斯殺人犯方面遇到的阻力小一點，那麼也許今天納瓦爾尼也會在這裡。」卡拉·穆爾薩堅信，此次換囚行動「挽救了16個人的生命」。

德國人的兩難

雅辛(Ilya Yashin)則在新聞發布會上感謝德國政府、尤其感謝德國總理蕭茲的「人道主義努力」。雅辛是2015年遇刺身亡的俄羅斯反對派政治家涅姆佐夫(Boris Nemzov)的伙伴、納瓦爾尼的好友。2022年底，他因抨擊俄軍入侵烏克蘭而被判囚8年半。雅辛說，8月1日夜間，他曾在科隆波恩機場與德國總理蕭茲有過簡短對話。「我當時走向他說：我能理解釋放一名殺人犯有多麼困難。為了換回一名殺人犯，（俄羅斯）釋放了多名沒有犯下任何罪行的無辜者。」

在此次換囚行動中，德國方面釋放的獄囚中包括2019年在柏林市中心公園內槍殺一名車臣人的克拉西科夫(Vadim Krasikov)，他後來被德國法院判處終身監禁。普亭在莫斯科親自接見了獲釋歸來的克拉西科夫。

雅辛繼續說，他能夠理解德國人在同意此次換囚交易前的猶豫：「在一個民主政體中，沒有什麼是容易的，只有在獨裁國家才會容易。」他還引用了一句著名的猶太格言：「救了一條生命，就是拯救了全世界。」

雅辛說，獄中時光其實讓他自己變得更加強大：「我收到了很多來信，讓我更加堅定對人性的信仰。普亭政權不是俄羅斯，普亭的宣傳就是在撒謊。」

和皮沃瓦洛夫、卡拉·穆爾薩不同，雅辛稱自己根本不想通過換囚行動獲釋，只是因為擔心整個換囚行動被取消方才勉強同意被逐出祖國。「我不想離開俄羅斯，因為我認為自己是俄羅斯愛國者。我將坐牢視作：為我在自己祖國的權利而戰。」他和卡拉·穆爾薩都強調自己在拘押期間從未簽署過任何認罪書或者尋求赦免的聲明，「我不會向一個我認為是暴君、殺人犯、祖國公敵的人求情。」

至於現在身處德國，雅辛則認為這相當於流放。他哽咽地說：「我無法忍受這一切。要是有人說，他無法離開自己的祖國，他就會被投入監獄。」

雅辛還說，飛機剛降落在土耳其首都安卡拉時，他一度產生了立刻買票返回俄羅斯的想法。但是俄羅斯特工對他說：「要是這麼做，那麼命運就會和納瓦爾尼一樣。」

納瓦爾尼幾年前也遭到過投毒襲擊，治愈後又重回俄羅斯被捕。今年2月，他死於北極地區的俄羅斯懲戒營，真實死因至今未明。

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