委內瑞拉總統大選爭議 選舉當局確認馬杜洛當選

委內瑞拉選舉當局今天確認馬杜洛（Nicolas Maduro）當選連任，同時國際間有越來越多國家承認馬杜洛的反對派對手才是真正的總統當選人。

法新社報導，委內瑞拉7月28日舉行總統大選投票，選舉當局今天確認馬杜洛以52%得票率當選，在野黨候選人龔薩雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）則拿下43%選票落敗。

阿根廷、哥斯大黎加、厄瓜多、巴拿馬和烏拉圭今天承認龔薩雷斯當選，加入美國和秘魯的行列不承認委內瑞拉官方選舉結果。

現年61歲的馬杜洛威脅將反對黨領袖馬查多（MariaCorina Machado）和她力挺的總統候選人龔薩雷斯「關起來」。

馬杜洛請求最高法院調查並確認選舉結果，最高法院開庭時龔薩雷斯並未出庭，其他反對派候選人則在出庭時呼籲公開詳細的計票結果。

馬杜洛在總統府的記者會上，譴責「美國、國際極右派和脫韁的資本主義（勢力）帶頭發動政變」。

美國多年來對委內瑞拉的制裁未能動搖馬杜洛的地位，委國軍方領導階層、選務當局、法院和其他國家機關全都效忠他，他也受到俄羅斯、中國和古巴的支持。