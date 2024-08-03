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無法否定活斷層 日本敦賀核電廠2號機將無法重啟

中央社／ 東京3日綜合外電報導
圖為日本福島核電廠。路透
圖為日本福島核電廠。路透

日本敦賀核電廠2號機因無法排除核子反應爐正下方存在活斷層，遭官方認定不符核電機組新規範標準，將成為原子力規制委員會成立後，首座未獲同意重啟運轉的核電機組。

日本富士新聞網報導，有關希望重啟運轉的日本原子力發電公司敦賀核電廠2號機，作為原子力規制委員會（類似台灣的核能安全委員會）判斷前提的審查會議，今年7月做出不符新規範標準的結論，理由是「不能否定核子反應爐正下方存在活斷層」。

因此，在昨天召開的原子力規制委員會臨時委員會上，日本原子力發電公司社長村松衛表達進行追加調查的想法，主張繼續進行審查。

不過，原子力規制委員會不接受村松的主張決定結束審查，已指示事務局接下來彙整不符合新規範標準的不合格審查結果。

就目前的情況來看，敦賀核電廠2號機要重啟運轉實際上已不可能。

每日新聞報導，日本原子力規制委員會昨天舉行臨時委員會，有關被認為不符新規範標準的敦賀核電廠2號機，已決定將做出「不予許可」的方針，這代表不同意重啟運轉，將結束其提出重啟運轉審查。

從原子力規制委員會成立後，各電力公司共提出27座核電機組重啟運轉的審查申請，已有17座機組獲同意重啟，其中有12座完成重啟運轉，這次將是首度有核電機組無法重啟運轉。

根據新規範標準，禁止在活斷層正上方興建核子反應爐等重要設施，原子力規制委員會在7月26日的審查會議上，認定「無法否定」2號機核子反應爐正下方存在活斷層，接下來將彙整不准2號機重啟運轉的審查書草案。

一旦原子力規制委員會正式通過審查書，2號機的審查就將告終。

原子力規制委員會的學者專家調查團，2013年彙整核子反應爐正下方有活斷層的報告書，原子力規制委員會2015年正式受理這份報告書。

日本原子力發電提出敦賀核電廠2號機重啟運轉申請，由原子力規制委員會2015年展開審查，重新確認該處斷層是否屬於活斷層。

審查過程中因為發現日本原子力發電作成的審查資料有多處竄改或錯漏，兩度中斷審查，最後在2023年8月重啟審查。

日本 核能 核電

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