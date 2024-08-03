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美軍直升機降落日本農田 暫未傳人員受傷

中央社／ 東京3日綜合外電報導
美軍直升機示意圖，非當事直升機。美聯社資料照
美軍直升機示意圖，非當事直升機。美聯社資料照

日本神奈川縣警察本部表示，一架美軍直升機今天上午降落在縣內海老名市一處農田裡。警消方面表示，暫未接獲有人員受傷。

日本讀賣新聞報導，報警的民眾表示，這架美軍直升機上寫有NAVY（海軍）字樣。警消等單位表示，直升機並未起火或冒煙，也暫時未傳有人員受傷，警方等正在調查現場狀況。

日本放送協會（NHK）報導，神奈川縣警察本部表示，上午10時56分左右，接獲通報表示縣內海老名市有一架直升機降落在農田裡。

消防單位表示，降落在農田裡的是一架美軍直升機。

警察與消防單位表示，截至目前為止，尚未獲接有人員受傷的通報。

在此之前的今年7月28日，有3架美軍直升機疑似發生狀況，一度緊急降落在流經和歌山縣橋本市的紀之川河濱，無人受傷。3架直升機後來自行飛離。

【中央社／東京3日綜合外電報導】

美軍一架直升機今天緊急降落在日本神奈川縣海老名市一處農田裡，所幸未造成人員受傷。這架直升機稍早已自行飛離現場，這也是一週內第2起美軍直升機在日本發生緊急降落。

3架美軍直升機7月28日疑似發生狀況，一度緊急降落在流經和歌山縣橋本市的紀之川河濱，無人受傷。3架直升機後來自行飛離。

日本放送協會（NHK）報導，神奈川縣警察本部表示，今天上午10時56分左右，獲報表示縣內海老名市有一架直升機降落在農田裡，直升機上寫有NAVY（海軍）字樣。

警方根據通報內容等研判緊急降落的是美軍直升機，至於隸屬哪個部隊等詳情仍不清楚。

獲報後趕赴現場的員警因為無法靠近直升機，只能從周邊確認相關狀況，但無法得知直升機是否出現機體損傷或漏油等情況。

目前已知暫時無人因直升機緊急降落受傷，也未接獲直升機有掉落物等通報。

美軍這架直升機之後在中午12時40分左右自行飛離現場。海老名市政府表示，這架直升機飛往美軍厚木基地。日本警消等正在確認詳細事發狀況。

這架直升機緊急降落地點是一處靠近JR相模線社家站的農田內。

日本 直升機 美軍

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