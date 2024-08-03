納瓦尼之死 一度影響換囚協議

美國廣播公司（ＡＢＣ）一日披露，這次大換囚協議歷經多時談判，俄羅斯反對派領袖納瓦尼二月死於獄中，一度影響換囚。拜登也直接參與協商，因事涉多國，他今年初說服德國總理蕭茲，七月宣布退選當天還致電斯洛維尼亞總統，使談判在兩周前取得進展。

美國官員說，拜登七月廿一日宣布退選當天、在社群媒體發表退選聲明前一小時，都還在與斯洛維尼亞總統通電話，敦促他們做出最後安排，讓換囚順利完成。

白宮國安顧問蘇利文一日直言，美國及其盟國所擬的換囚協議，其實還包括釋放二○二一年被捕的納瓦尼，但俄國當局二月宣布他在獄中身亡。

前述美國官員還說，談判團隊得知納瓦尼的死訊後，有些人在讓美國公民格什科維奇與惠蘭回家的努力上一度喪失動力。但是蘇利文仍召集團隊，指示提出更多政治上的可行選項。

蘇利文指出關鍵在於俄國換囚名單第一人是柯拉希可夫，但他被關在德國，這需與美國的德國對口單位做廣泛外交接觸，並由拜登直接與蕭茲共同處理此一問題，「我們非常感謝德國的合作夥伴關係」。

前述美國官員提到，「這一切都在拜、蕭（一月）通話時進行討論，接著蕭茲二月訪美時對拜登說，『為了你，我會這麼做』。拜登隨即交代蘇利文『搞定它』」。