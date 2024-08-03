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華府：委內瑞拉大選不公
美國國務卿布林肯一日聲明，委內瑞拉總統大選存在嚴重瑕疵，委國當局公布的選舉結果缺乏可信度，並不代表其人民意志。華府認為，在野候選人龔薩雷斯才是贏家。
布林肯並表明，除恭賀龔薩雷斯勝選，同時呼籲委內瑞拉總統馬杜洛尊重選民意志，和龔薩雷斯討論和平轉移政權。美國支持委國重建民主規範，並準備與國際社會共同促進。
委國七月廿八日舉行大選，馬杜洛宣稱當選，引發國內大規模抗議。
布林肯質疑，委國國家選委會（ＣＮＥ）未能提供選區的官方結果，而反對派從全委各地投開票所獲得的資訊顯示，龔薩雷斯獲多數選票，獨立觀察員和選舉當天的出口民調也都呈現如此情況。布林肯提到，馬查多領導的委國反對派已公布詳細統計數據，顯示龔薩雷斯獲過半的六成七選票，以無法超越的優勢勝選，馬杜洛僅三成。
布林肯說，美國和委國人民均清楚，當選的是龔薩雷斯。布林肯亦指控ＣＮＥ由馬杜洛掌控。
馬查多在社群媒體發文號召委國人民抗議，她寫道，「我們必須保持堅定、有條不紊並動員起來；並意識到為了主張勝利，我們也將繼續奮鬥」。
除了美國，拉美的巴西、哥倫比亞及墨西哥一日加入美國和歐盟行列，要求馬杜洛政府公布詳細投票數據。
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