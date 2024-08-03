美德等5國與俄換囚 24人獲釋

美國和德國等西方國家一日與俄羅斯進行一九九一年冷戰結束後，最大規模的換囚，共有廿四人獲釋，另有兩名未成年人也獲釋。俄方在土耳其釋放華爾街日報記者格什科維奇和美國前陸戰隊員惠蘭等三名美國公民。美國總統拜登親自交涉協商，盛讚此次大換囚為「外交壯舉」。

美俄關係雖因俄國自前年二月起侵烏而處於低谷，但雙方仍持續透過祕密管道談判換囚。

俄國聯邦安全局（ＦＳＢ）也證實，遭扣留與監禁在北約組織（ＮＡＴＯ）幾國的八名俄國公民被送回家了。克里姆林宮聲明亦提到，俄國總統普亭一日正式赦免格什科維奇、惠蘭和近十二名俄國社運及異議人士，感謝協助籌備換囚的「各國領袖」。

由於最終達成的換囚協議事涉七國，因此需美國的歐洲盟友做出重大讓步，其中包括德國總理蕭茲政府願釋放被判處無期徒刑定讞的ＦＳＢ殺手克拉西科夫。被關在俄國及其盟友白俄羅斯的西方記者、間諜疑犯和異議人士得以分別返回美德兩國。

七國釋放至少一名囚犯，土耳其則負責提供其首都安卡拉當換囚地。華爾街日報報導，這代表土國總統厄多安又一次的外交勝利，藉此讓土國位於俄烏戰爭談判的中心。這也是自前年俄烏開戰以來，土國居間的多次換囚行動之一。

拜登在歡迎美囚家人到白宮時，就此次換囚被共和黨等人士批評為美國及其盟國交出被控或被判犯下重罪的俄國公民，以換取莫斯科釋放遭其監禁的記者和異議分子，凸顯並不對等辯解說，「這類協議的要求很艱難，但對我來說，沒有比保護國內外的美國人更重要」。

拜登並意有所指地說，「今天是個有力例證，說明為何在這世上擁有朋友至關重要」。他並稱讚參與換囚的盟國，做出大膽又勇敢的決定，並提供後勤支援。

前總統川普則質疑此次換囚條件，還要求公布與俄國換囚細節。他在自創的社群媒體「真實社群」寫道，「我們的談判代表『總是使我們難堪！』我曾救回許多人質，但沒給對方任何東西，也從未給過任何現金」。

白宮國安顧問蘇利文一日在記者會強調，其中未涉及任何金錢交換，美國也未因此放寬對俄制裁。

獲釋的華爾街日報駐莫斯科記者格什科維奇去年入獄，七月遭判間諜罪；也獲釋的美國前陸戰隊員、密西根州企業安全主管惠蘭二○一八年因間諜罪名入獄，格、惠和美國政府均強烈否認兩人擔任間諜。

還有俄裔美國記者庫瑪謝瓦，她七月因遭控散播俄軍的虛假消息被定罪，但其家人和雇主均否認指控。獲釋的俄國異議人士包括普立茲獎得主卡拉姆扎、俄國反對派政治人物雅辛和人權運動重要倡導者奧羅夫奧羅夫等。