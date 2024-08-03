美俄交惡仍換囚 德國是關鍵

烏已鏖戰近三年，使美俄關係降至冷戰結束以來新低點，為何還能談成這次具里程碑意義的換囚協議？外媒分析主因有以下幾點。

俄國與西方國家幾十年來最大規模換囚，可能有助拜登在其剩餘約半年任期為其外交政績增色，並有助他公開支持的賀錦麗角逐白宮寶座。

儘管拜登任內的外交成績很可能主要取決於俄烏與以哈戰爭，但美俄此時達成複雜、多國參與的換囚，在全球緊張升高使烏戰及中東衝突陷入僵局而難有突破下，提供拜登急需的外交成就。

這次換囚對解決拜登幕僚認為的拜登外交政策優先事項有很大幫助，尤其在他宣布退選並支持賀錦麗後。美國政府前中東政策顧問羅斯就認為，這是靠靈巧外交手腕締造的成就。

拜登幕僚披露，美國在兩周前接獲俄羅斯準備接受協議的正式消息，直到他七月廿一日宣布退選前一小時，因確診新冠而居家隔離的拜登還在打電話。

另外，美國盟邦德國扮演個中關鍵角色。拜登在記者會坦言，他特別感激德國總理蕭茲。換囚協議「要我從德方取得若干重大讓步，但鑒於此事涉及的人物，原本覺得無法辦到」。

協議能成的關鍵在於德國同意俄國總統普亭的要求，即釋放克拉西科夫。多年來他一直是克宮與西方換囚名單的頭號人選。今年稍早普亭就暗示他有興趣換囚，以釋放正被關在德國的「愛國者」，而此人正是克拉希科夫。

美國約翰霍普金斯大學學者拉特基認為，換囚協議凸顯拜登任內的美德關係比川普任內有很大改善。德國政府點頭是因美德對彼此有一定程度的信心、信賴及共同利益。

目前仍不清楚為何普亭不等川普可能明年一月重返白宮後，而是與拜登大規模換囚，畢竟川普更符合莫斯科利益。但普亭可能研判，還不如先與拜登交易，以免明年與美國新政府可能重頭來過。