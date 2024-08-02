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「外交壯舉」因西方俄國換囚添政績 專家：拜登外交紀錄仍須努力

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導
美國總統拜登。 路透社
美國總統拜登。 路透社

西方國家與俄羅斯昨天進行數十年來最大規模的換囚行動，有助美國總統拜登（Joe Biden）在任內最後數月再添一筆外交政策政績，還能為副總統賀錦麗（Kamala Harris）爭取入主白宮加分。

不過，從華府的角度來看，美國為換囚行動付出龐大代價：釋放重罪定罪的俄國人，以換取華府認為遭到不正當理由拘留的美國人。有專家指出，這起行動可能變相鼓勵美國的敵人以美國人作為要脅。這種疑慮很快就讓拜登遭到共和黨對手抨擊。

路透社報導，拜登在整個世界舞台的外交紀錄，可能很大程度上取決於俄烏戰爭和中東衝突，但在全球緊張加劇之際，昨天與莫斯科進行複雜的多國換囚行動，正好為拜登提供一項他急需的外交政策成就。

由於俄烏戰爭仍持續進行中，美國軍援烏克蘭抗俄之舉使得美俄關係降至冷戰以來的最低點，在這樣的情況下，要達成這項具里程碑意義的換囚協議變得更加困難。

然而，這次換囚對於解決拜登總統幕僚長期認為拜登外交政策計畫中的重要優先事項大有助益，尤其是在拜登宣布退選並支持賀錦麗爭取民主黨提名她參選總統之後。

拜登昨天讚揚這場換囚行動是一次「外交壯舉」，獲釋的美國人包括「華爾街日報」（The Wall StreetJournal）記者格什科維奇（Evan Gershkovich）和前美軍陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）。進一步來說，這還能壯大賀錦麗的競選活動聲勢、對抗共和黨提名的總統候選人川普。

有專家指出，拜登必須抵擋共和黨人針對換囚協議的批評。以更廣泛角度來看，拜登仍有許多工作尚待完成，以便為他4年總統任期內的外交政策紀錄加分。

拜登還須面對在他任內爆發的一連串國際危機。

俄烏戰爭依然無解；以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）仍在加薩地區激戰，此時人們日益擔心可能爆發規模更大的區域戰爭。中國持續對台灣構成威脅，還對美國在印太（Indo-Pacific）地區的利益構成挑戰。

拜登上任第1年，美國從阿富汗撤軍的混亂局面以及神學士（Taliban，或譯塔利班）在阿富汗重新掌權，仍使拜登的外交紀錄蒙上陰影。

拜登的盟友主張說，每位美國總統都必須在世界舞台直面各自的一連串挑戰，拜登已巧妙因應他的挑戰，而這些挑戰大多不是拜登本人所造成。

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