大換囚行動高度敏感…德釋放俄殺人犯引議 蕭茲：不輕易的決定

（德國之聲中文網）德國外長貝爾博克接受媒體採訪談及俄羅斯殺人犯克拉西科夫（Vadim Krassikow）提前獲釋時說，這是一個「高度敏感的兩難局面」，「德國政府內部沒有人輕易做出這個決定」。

周四（8月1日）在換囚行動中獲釋的克拉西科夫於2021年在柏林被判處終身監禁。此人與2019年受俄羅斯國家之命，在柏林一處公園謀殺了一名在德國尋求庇護的車臣裔格魯吉亞人。

德國外長貝爾博克表示，此次換囚行動中，一些知名的俄羅斯反對派人士獲釋，其中包括卡拉-穆爾扎（Wladimir Kara-Mursa）。她說，這一交換行動的考慮和決定是「一個高度敏感的問題」，強烈激起人們的情感和討論的需求。不過，她整體上稱這是「令人寬慰的一天」。

殺人案被害者家屬表示失望

而德新社報導，克拉西科夫殺人案的被害者家屬則對殺人犯獲釋表示失望和不解。

他們通過律師表示：「對我們家屬來說，這一消息是具有毀滅性的。一方面，我們對於有人的生命獲救感到高興。與此同時，我們對於這個世界上看來不再有法律而非常失望，即便在那些法律被視為最高准則的國家。」

這名被害者曾在第二次車臣戰爭中，多年領導一個反抗俄羅斯的武裝。莫斯科稱他為俄數十名安全力量的死亡負責，將他定性為車臣恐怖分子。

德國總理蕭茲夜間與13名被俄羅斯釋放的人員會晤。他在科隆波恩機場表示，會晤讓人十分感動。「許多人此前擔心自己的身體健康和生命，必須十分明確地說明這一點，因此，我們如今在這裡可以實現這一保護很重要。」

蕭茲說：「沒有人輕易作出這一決定，將一名被判終身監禁的殺人犯在僅僅數年後就驅逐出境。」

蕭茲在與獲釋人員會晤後，稱交換行動是正確的決定。「如果之前有任何疑惑，在與這些如今重獲自由的人們交談後，也不再有疑惑。」

除卡拉-穆爾扎之外，俄知名反對派人士雅辛（Ilja Jschin）等也被莫斯科釋放。德國電視一台駐俄通訊員表示，在與其中一位反對派人士的家人交談時，他們非常欣喜和寬慰，本以為自己的親人不會服滿刑期，是因為俄政權不會持續那麼久，而沒有預期到此次囚犯交換行動。

此次被釋放的德國公民包括此前在白俄羅斯被判死刑的Rico K.，以及四名被俄羅斯關押的男性：Patrick S.，持有德國、俄羅斯雙重國籍的19歲的Kevin L.，政治學者Demuri W.以及受到叛國指控的活動人士German M.。

法律規定與政治決定

據德國電視一台報導，對於這樣一次囚犯交換，在德國並無明確的法律規定。而同樣明確的是，這一交換是一個政治決定。

報導稱，作為法律依據，此次所引述的是刑事訴訟法第456a條款，可將被判有罪者驅逐出境。聯邦檢察院則須權衡，哪一個利益更重要：是執行監禁刑罰，還是驅逐出境。而最終有權發布指示的是司法部長。而司法部長布什曼（Marco Buschmann）作出了這一指示。

德國政府發言人周四晚發布的聲明中說，聯邦政府面對困難的決定，「一方面是國家執行對一名被判有罪的罪犯的監禁刑罰的利益，另一方面是無辜被囚者的自由權、身體健康以及在一些案例中生命權的利益」。

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