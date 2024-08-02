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南海因大陸、菲律賓衝突陷入緊張 菲日舉行首次聯合海事演習

中央社／ 馬尼拉2日專電

在南海情勢再次因中菲衝突而陷入緊張之際，菲律賓日本在南海舉行首次聯合海事演習，以強化雙方海上部隊的協同作戰能力。

菲律賓軍方公共事務辦公室主任崔尼代（XerxesTrinidad）宣布，菲律賓海軍與日本海上自衛隊今天在「西菲律賓海」舉行了首次雙邊「海事合作活動」（MCA）演習，以加強區域與國際合作，實現印太地區的「開放與自由」。

他表示，菲方出動飛彈巡防艦黎薩號（BRP JoseRizal），而日方則派出護衛艦「漣號」（JSSazanami）參與演習，項目包括通信演習（COMMEX）、戰術執行以及攝影演習（PHOTOEX）。

崔尼代說：「菲律賓海軍與日本海上自衛隊致力於促進印太地區的安全與穩定，展現雙方維護法治國際秩序的共同承諾。」

菲律賓與大陸在南海存有主權爭議，大陸依據9段線主張擁有南海大部分區域的主權，而菲律賓則索討向西延伸出去的200海里專屬經濟區，稱它為「西菲律賓海」（West Philippine Sea），兩國不時在爭議海域發生衝突。

6月17日，大陸海警人員在仁愛暗沙一帶對菲律賓海軍船隻揮舞刀斧和其他武器，並登船奪走槍枝、導航設備和其他補給品，數名菲國海軍人員因此受傷，其中1人失去右手拇指。

另一方面，大陸與日本則在東海有主權爭議；日本與菲律賓7月8日簽署了相互准入協定（ReciprocalAccess Agreement），顯然針對大陸，目前菲方正等候參議院批准。

7月24日，菲律賓海軍與美國海軍也在南海舉行過MCA演習；菲美兩軍自去年11月起已舉行過4次的MCA演習。

日本今年4月曾和美國、澳洲與菲律賓，在南海舉行過一次多邊MCA演習，6月時又與美國、菲律賓和加拿大舉行過一次。

日本 演習 菲律賓

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