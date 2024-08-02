表態申請加入「金磚國家」大馬首相安華將赴俄訪問 討論雙邊經貿合作

馬來西亞決定申請加入「金磚國家」，首相安華（Anwar Ibrahim）今天證實將應俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）邀請訪問俄國，討論雙邊經貿合作相關議題。俄羅斯是「金磚國家」輪值主席國。

新海峽時報（New Straits Times）報導，安華今天出席GXBank銀行總部開幕時說明即將應邀出訪俄羅斯，除表達大馬與俄羅斯的各種合作可能性外，也凸顯不會與任何國家為敵的態度。

他表示，馬來西亞實施貿易開放政策，不會偏袒任何一個國家，大馬原則非常明確，不僅要捍衛自由，拒絕暴行，不允許任何團體壓迫、侮辱與殺害無辜人民。

安華今年6月中旬已向巴西總統魯拉（Luiz InácioLula da Silva）表態準備加入「金磚國家」新興國家經濟體集團，他今天再證實將於數週後赴俄羅斯海參崴（Vladivostok）訪問。俄羅斯從今年1月1日起擔任「金磚國家」的輪值主席國。

對於馬來西亞決定申請加入「金磚國家」，雖然大馬學者表達不同看法，認為應審慎評估加入後所引發的國際外交效應，但商界抱持樂觀其成態度。

大馬商界預期從「金磚國家」獲經濟成長機會，特別從印度、中國、南非等國家，另也能得到更多經貿往來、商品與服務進出口商機，實乃一舉二得之舉。

金磚國家原本包含巴西、俄羅斯、印度、中國與南非（BRICS，金磚五國），去年開始擴大成員規模，以挑戰由西方經濟體主導的世界秩序。金磚國家在伊朗、埃及、阿根廷和阿拉伯聯合大公國陸續加入後，另有40多國表達興趣 。