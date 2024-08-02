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遭俄羅斯囚禁人士獲釋返抵美國 拜登、賀錦麗熱情擁抱相迎

中央社／ 馬里蘭州安德魯聯合基地1日綜合外電報導
美軍陸戰隊員惠蘭、「華爾街日報」記者格什科維奇、記者庫瑪謝瓦返抵美國，總統拜登和副總統賀錦麗分別擁抱3人。 路透社
美軍陸戰隊員惠蘭、「華爾街日報」記者格什科維奇、記者庫瑪謝瓦返抵美國，總統拜登和副總統賀錦麗分別擁抱3人。 路透社

美國記者格什科維奇（Evan Gershkovich）和另外兩名美國人在大規模換囚行動中獲俄羅斯釋放後，今天返抵美國，總統拜登和副總統賀錦麗分別擁抱3人，歡迎他們歸國。

法新社報導，前美軍陸戰隊員惠蘭（PaulWhelan）、「華爾街日報」（The Wall Street Journal）記者格什科維奇、和記者庫瑪謝瓦（AlsuKurmasheva）在親友歡呼聲中依序步下飛機，受到拜登（Joe Biden）及賀錦麗（Kamala Harris）熱情相迎，3人分別和拜登及賀錦麗擁抱。

拜登和賀錦麗於當地時間深夜11時40分左右在華府近郊安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）歡迎他們獲釋歸來。拜登向媒體表示：「感覺真棒，期待這一天很久了。」

格什科維奇等3人今天稍早獲釋，是這次冷戰以來最大規模東西方換囚行動中獲釋的24人之一。

美方第4位獲釋囚犯卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）是擁有美國居留權的俄羅斯克里姆林宮批評者，不過他將單獨返回美國。

拜登談到這項換囚協議時表示：「盟邦發揮了作用。他們挺身而出，為我們把握住機會。」美國的盟邦德國、波蘭、斯洛維尼亞、挪威也參與了這項協議，交涉對象則是俄羅斯和白俄羅斯。

美國媒體報導，獲釋囚犯及其家屬目前預計將前往位於德州聖安東尼奧（San Antonio）的布魯克陸軍醫學中心（Brooke Army Medical Center）接受醫療評估和可能所需的任何照護。

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