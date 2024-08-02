憂大陸、俄羅斯合作升級 澳防長：多國聯合軍演具威懾作用

大陸和俄羅斯強化軍事合作，引起澳方憂慮。澳洲國防部長馬勒斯說，澳洲舉行的「漆黑」多國聯合軍演，旨在展示志同道合國家間合作，並傳遞威懾訊號。

兩年一度的「漆黑」（Pitch Black）多國聯合軍演於7月12日至8月2日在澳洲達爾文皇家空軍基地（RAAF Base Darwin）和丁達爾皇家空軍基地（RAAFBase Tindal）等地舉行，包括20個國家、140架軍機、約4435人參與，規模創下歷年紀錄。

「漆黑」軍演今天閉幕，今年共執行1700多次空戰演習。

馬勒斯（Richard Marles）身兼澳洲副總理。根據澳洲政府公布內容，他昨天在達爾文空軍基地接受媒體聯訪表示，大陸和俄羅斯正強化合作，這引起澳方關切。

馬勒斯說，俄羅斯入侵烏克蘭前夕，與大陸建立「無上限」的夥伴關係，中俄關係頓時成為焦點，也使得發生在東歐的衝突突然與印太地區密切相關。

當被問及「漆黑」軍演是否意圖向潛在敵人發出警告，馬勒斯表示，正如澳洲其他演習一樣，「漆黑」軍演旨在證明澳洲皇家空軍的能力。

他指出，澳洲和友邦及盟友共同演習時，更了解彼此的操作與流程，以便能更密切地合作，這本身就具有威懾作用。這些演習展現澳洲及其盟友願意共同努力，維護基於規範的全球秩序。