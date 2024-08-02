南海衝突頻發之際 小馬可仕民調滿意評分回升

菲律賓總統小馬可仕的最新民調滿意評分回升，民調機構未說明原因，但這段期間正值南海爭議發酵，小馬可仕譴責中國的行為「蓄謀」且「違法」，菲律賓必須做得更多以因應局勢。

菲律賓民調機構「社會氣象站」（SWS）1日公布民調，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）淨滿意評分從3月時的+20，回升至6月時的+27。淨滿意評分是由滿意比率減不滿意比率所得。

小馬可仕去年12月的淨滿意評分為+47，而他自2022年6月就職以來的民調最高點是2022年12月的+68。

最新民調於6月23日至7月1日進行，受訪樣本1500人。

結果顯示，55％的受訪者滿意的小馬可仕的施政表現， 28％不滿意，另15％無法決定。

根據SWS的對照機制，淨滿意評分+70以上為優異，+50至+69為非常好，+30至+49為好，+10至+29為普通，+9至-9為居中，-10至-29為不佳，-30至-49為差，-50至-69為非常差，-70以下為惡劣。

就地理分布而言，小馬可仕在菲國北部的民調滿意評分為+38、在大馬尼拉都會區為+30、在中部為+26，在南部為+5。

小馬可仕來自北部，他的副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）來自南部；薩拉原兼任小馬可仕內閣的教育部長，6月19日突然請辭，菲律賓媒體爆出小馬可仕和杜特蒂家族不和傳言。

就年齡層而言，55歲以上族群對小馬可仕的民調滿意評分最高，達+40，顯示老一輩菲人可能仍懷念老馬可仕時期的菲律賓，即使老馬可仕於1986年被指獨裁及貪污而在「人民力量」革命中被推翻。

SWS並未說明小馬可仕淨滿意評分回升的原因，但最新調查進行期間，正值南海爭議再次升溫及持續發酵。影片顯示，中國海警人員於6月17日在南海仁愛暗沙一帶對菲律賓海軍船隻揮舞刀斧和其他武器，引起菲國民眾憤怒。

小馬可仕於6月下旬探視在事件中受傷的菲國軍人，並在另一個場合譴責中國當天的行動「蓄謀」且「違法」，稱菲律賓除了提出外交抗議之外，還必須「做更多事」。

但他也多次重申，菲律賓尋求和平解決南海爭議，不會被迫在強權競爭上選邊站，因為沒有政府會把國民的生命與生活置於險地。

自從小馬可仕上任以來，馬尼拉已在南海爭議上向中國發出150多次的外交抗議。