美俄換囚大成功！分析家曝普亭得償所願 想傳達1訊號

以美俄為首的兩大陣營1日完成冷戰結束至今最大規模換囚行動，CNN報導，這場歷經多年的幕後談判，讓俄羅斯總統普亭得償所願，換取了俄國聯邦安全局（FSB）殺手柯拉希可夫（Vadim Krasikov）和其他罪犯回國。

《大西洋月刊》特約撰稿人、美國海軍戰爭學院退休教授尼柯爾斯（Tom Nichols）指出，普亭想向全世界為他效勞的人傳達一個訊息，即如果他們被捕，他會營救他們，且他們對他來說很有價值。

尼柯爾斯向CNN說，普亭政府「將人們像肉塊一樣放在秤上，直到他們得到他們想要的交易」。

尼柯爾斯表示，克里姆林宮向西方人發出嚴厲警告，踏足俄羅斯的人可能會成為另一項協議的下一個交易籌碼。而此次換囚也彰顯美國外交聯盟在困難局勢下的價值。