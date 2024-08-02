美俄等國大換囚 家屬齊聚白宮通話笑中帶淚

白宮影片顯示，在冷戰以來最大換囚行動中獲俄羅斯釋放的囚犯家屬，今天在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）和他們的親人通話時，忍不住留下喜悅的淚水。

綜合法新社和路透社報導，美國總統拜登在社群媒體X帳號張貼一段2分鐘的感人影片，「華爾街日報」記者格什科維奇（Evan Gershkovich）的母親在擴音電話中對格什科維奇說：「我是媽媽。聽得到我說話嗎？是你的媽媽。」

拜登向獲釋人士說：「我們只想告訴各位，我們的心情有多麼激動。你們被不當拘留很長一段時間，我們很欣慰你們回家了。」拜登說話時，家屬環繞在總統辦公用桌「堅毅書桌」（Resolute Desk）周圍。

俄羅斯今天釋放格什科維奇和前美國陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）等人，作為精心策劃的多國換囚行動一環，白宮稱此次行動涉及24名囚犯，包括由德國釋放俄國殺手柯拉希可夫（Vadim Kasikov）。

柯拉希可夫2019年在德國首都柏林暗殺流亡海外的喬治亞籍前車臣叛軍指揮官甘戈什維利（ZelimkhanKhangoshvili），被判處無期徒刑。

這項換囚行動先前已私底下協商逾一年。拜登說：「今天和我一起在橢圓形辦公室的每位父母、孩子、配偶和摯愛長久以來都祈禱這天到來。」

拜登在影片中向家屬表示，這些遭到拘留的人士已經獲釋，正在前往登機，飛機將把他們從俄羅斯帶到美國來。

俄羅斯反對派政治人物卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）哽咽告訴他的家人：「言語不足以形容。我本來以為我肯定會死在獄中。」

他說：「我還是覺得自己正在鄂木斯克（Omsk）的牢房裡睡覺，而不是聽見你們的聲音。」