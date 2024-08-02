美俄大規模換囚行動 普丁成為贏家？

歷時2年的秘密談判後，冷戰之後最大規模的換囚行動本週四（8月1日）在土耳其登場，涉及國家有俄羅斯、白俄羅斯﹑美國、德國及斯洛維尼亞。

16名囚犯從俄羅斯轉移到西方，8名分別被關押美國、德國、波蘭、挪威和斯洛維尼亞監獄的囚犯則被送回俄羅斯。整場行動共出動7架飛機，並於週四晚間結束。

美國總統拜登及副手賀錦麗週四晚間也在美國的機場迎接獲釋的美方人員。

土耳其總統府發聲明，來自7個國家的監獄，共24名囚犯及2名未成年人在安卡拉交換，其中8名囚犯及2名兒童轉移到俄羅斯，13名囚犯轉往德國，3人返回美國。

土耳其國家情報局（MIT）隨後也公布換囚消息，並表示該國「在這次換囚行動中，發揮了重要的調解作用」。

哪些人獲釋？

此次獲釋人員涉及不少知名人士，包含早前因間諜罪被俄羅斯監禁，並在上個月被判刑16年的美國《華爾街日報》記者格什科維奇（Evan Gershkovich）、前美國海軍陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan），《自由歐洲電台》／《自由電台》的編輯庫爾馬舍娃（Alsu Kurmasheva），以及先前在白俄羅斯被判死刑的德國公民克裡格（Rico Krieger）等人。

其他獲釋返回西方者，包含數名俄羅斯反對派政治人物，如雅辛（Ilya Yashin）和卡拉穆爾扎（Vladimir Kara-Murza）等人。

重返俄羅斯的8人之一為俄羅斯情報特科拉斯科夫（Vadim Krasikov ）。他涉嫌在2019年於柏林謀殺流亡德國的格魯吉亞籍車臣異議分子托爾尼克‧K（Tornike K.），遭到德國法院判處無期徒刑。

美俄雙方怎麼說？

俄羅斯總統普丁在換囚行動結束後向所有參與人員致謝，且對白俄羅斯總統盧卡申科赦免德國公民克裡格表達特別感謝。

普丁也親自前往伏努科沃機場接機，承諾獲釋人員將獲得國家獎勵，並稱他們的祖國「沒有忘記他們，一分鐘都沒有」。普丁也向他們表示：「我們會再次見面並討論你們的未來。」

據悉，普丁共簽署了12項赦免令，包括格什科維奇和惠蘭，條件是讓俄羅斯囚犯將從國外監獄遣返。

俄羅斯安全委員會副主席、前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）表示，他希望「俄羅斯的叛徒在地牢中腐爛或在監獄中死去」，但對俄羅斯來說，讓曾為祖國效力的公民回歸更有用。

拜登週四在白宮表示，既然囚犯交換已經結束，他就無需再與普丁交談。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）還指出，美方先前一直希望能換回俄羅斯反對派領導人納瓦尼（Alexey Navalny），「不幸的是，他去世了」。

納瓦尼的妻子納瓦爾納亞（Yulia Navalnaya）在社群媒體發文表示，看到這麼多活動人士和反對派政治人物獲釋，她感到高興，「每一個被釋放的政治犯都是一次巨大的勝利，都是值得慶祝的理由」。她形容，那些被釋放的人是被「從普丁政權中拯救出來的」。

德國扮演要角

值得注意的是，有鑑於普丁多年來一直希望能將克拉西科夫換回國內，拜登也感謝德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）為了這場換囚行動做出的「讓步」，並表示若沒有這些讓步，這次的換俘就不可能實現。拜登稱，德國「最初認為由於相關人員的因素，因此無法做到這一點」。

沙利文透露，今年1月，拜登親自就交換囚犯的可能性與肖爾茨接洽，肖爾茨當時回應：「為了你，我會這樣做。」

拜登表示：「今天是一個強而有力的例子，說明了為什麼在這個世界上擁有朋友至關重要。」對於肖爾茨是否希望從中獲得任何「回報」，拜登則表示，「完全沒有」。

肖爾茨亦發表演說：「對任何人而言，做出驅逐一名被判無期徒刑的殺人犯的決定，都不容易。」他還表示，在國家利益以及促使政治犯獲釋兩者之間，必須權衡。

「這就是為什麼我們有義務保護德國國民，並與美國團結一致，這一點對我們很重要。」肖爾茨補充說，他與德國反對派領袖、基民盟領導人梅爾茨（Friedrich Merz）都同意這項決定。

魔鬼的交易？

從美國的立場來看，透過釋放被判重罪的俄羅斯人，來換取美方認為被不公正拘留的美國公民，似乎也付出了巨大的代價。

部分專家表示，這種權衡可能會鼓勵美方的敵國「劫持人質」，並讓拜登面臨共和黨對手的攻擊。

美國眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）表示：「我仍然擔心，繼續用無辜的美國人，來交換在美國和其他地方關押、真正的俄羅斯罪犯，向普丁發出了危險的訊息，只會鼓勵他的政權進一步劫持人質。」

德國《圖片報》社評也指出，雖然釋放在俄羅斯受到不公正關押的活動人士和德國公民值得讚許，卻也向俄羅斯人民傳達了錯誤訊號：普丁是拯救殺人犯的英雄 。

德國議會外交事務委員會主席羅斯（Michael Roth）則在社群媒體上總結了肖爾茨政府的決定：「有時，出於人性的原因，你必須與魔鬼做一筆交易。」

（綜合報導）

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