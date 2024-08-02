韓國近全境發布熱浪警報 今夏熱死24萬頭禽畜

熱浪席捲韓國，韓國氣象廳至今已就全國161區發布熱浪警報，加上19處發布熱浪注意報的地區，幾乎全國都覆蓋在熱浪範圍內。今年以來，已有至少24萬頭牲畜和家禽不堪高溫暴斃。

韓國氣象廳今天就京畿道8區、江原道6區、慶尚南道4區發布熱浪警報，警報地區擴至161處。加上19處發布熱浪注意報地區，全國183個分區內，已有180區籠罩在熱浪之下。

依韓國氣象廳標準，最高體感溫度超過攝氏35度的狀況維持2天以上，或因熱浪造成嚴重災情時，會發布熱浪警報；熱浪注意報的標準則為連續2天以上，最高體感溫度超過33度。

截至7月31日，韓國熱浪天數累計7.2天，遠超過1991年至2020年的4.9天平均值，但仍少於2018年的16.9天紀錄。韓國行政安全部已啟動中央災害安全對策本部第一階段因應，呼籲民眾減少室外活動、注意補充水分。

行政安全部統計，5月20日至7月31日，韓國全國共1195人出現中暑症狀，7人死亡；其中91人都是在7月31日中暑。

濕熱天氣也為韓國畜牧及養殖漁業帶來大規模災情。自6月11日至8月1日，韓國境內共有近1萬9000多頭豬、23萬多隻家禽暴斃，養殖魚則有3567尾暴斃。