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委內瑞拉總統連任爭議大 反對派號召全國抗議

中央社／ 卡拉卡斯1日綜合外電報導

委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）今天號召全國「每座城市」於3日大舉抗議，譴責總統馬杜洛（Nicolas Maduro）具爭議的連任。

法新社報導，這個石油儲量位居全球第一的南美洲國家在馬杜洛7月28日宣布勝選後陷入政治危機，選舉結果不符選前民調，引起全球批評。

馬查多於社群媒體表示：「我們必須保持堅定、有條有理和動員，為7月28日實現歷史性勝利感到驕傲，並意識到為了主張勝利，我們也會奮鬥下去。」

今天稍早，馬查多在「華爾街日報」（Wall StreetJournal）撰文道，在馬杜洛獲宣告勝選引發爭議後，她一直在避風頭並「擔憂自己的生命」。這場爭議導致本週的致命抗議活動，有數百人被逮捕。

馬查多重申，她主張反對派候選人龔薩雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）才是合法贏家，並直指全國大部分投票所的計票結果顯示，龔薩雷斯斬獲67%的選票，勝過馬杜洛的30%。

與政府同一陣營的委內瑞拉國家選舉委員會（National Electoral Council）宣布馬杜洛拿下51%選票。馬杜洛聲稱握有勝選證據，「隨時可以提出100%的紀錄」。

馬杜洛昨天說，龔薩雷斯和馬查多「手上沾滿鮮血」、「應該被押入監牢」。

馬查多先前被忠於馬杜洛的機關禁止參選，她說，大部分反對派人物目前都在避風頭。

馬查多還寫道，「我可能因為寫了這些話而被捕」，並呼籲「那些拒絕威權主義並支持民主的人，加入委內瑞拉人民的崇高大業」。

委內瑞拉 馬杜洛

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